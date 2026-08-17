Kisah gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, dengan Manchester City masih terbuka untuk berbagai kemungkinan, setelah klub Inggris itu tetap menempatkan pemain Argentina tersebut dalam daftar incaran mereka musim panas ini, berdasarkan keinginan sang pelatih Enzo Maresca, di saat Chelsea sendiri belum menutup pintu untuk menjualnya meski sebelumnya sempat melayangkan peringatan kepada pihak-pihak yang ingin merekrutnya.

Surat kabar as Spanyol mengungkap kejutan dalam berkas ini, dengan menegaskan bahwa manajemen Chelsea telah menghubungi agen asal Portugal, Jorge Mendes, guna membantu mempercepat kepergian gelandang Argentina tersebut.

Menurut surat kabar itu, manajemen Chelsea menempatkan Mendes di garis depan berbagai manuver yang berkaitan dengan masa depan Enzo, setelah agen Portugal itu ikut terlibat dalam proses kepindahan sang pemain ke klub London tersebut, selain juga memiliki hubungan dengan pemilik Chelsea, Behdad Eghbali.

Mendes menjalin komunikasi sepanjang musim panas dengan Javier Bastón, agen Enzo, di saat Manchester City berupaya membuka kembali negosiasi terkait kesepakatan tersebut, berdasarkan keinginan pelatih mereka Enzo Maresca, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pemain itu di Chelsea.

City sebelumnya telah mengajukan tawaran lisan awal senilai 120 juta euro, angka yang mendekati jumlah yang dibayarkan Chelsea kepada Benfica untuk merekrut Enzo empat musim lalu.

Namun manajemen klub London itu menolak tawaran tersebut dan menegaskan secara terbuka bahwa sang pemain tidak dijual. Meski demikian, surat kabar itu menyebutkan bahwa Chelsea belum menutup pintu bagi kepergian Enzo, yang gagasan untuk menjualnya telah muncul di internal klub sejak akhir musim lalu, terutama jika ada tawaran finansial yang sesuai.

Chelsea meminta sekitar 140 juta euro, setara dengan 120 juta pound sterling, untuk menyetujui pelepasan sang pemain, sementara Manchester City berusaha menekan biaya tersebut, meski memiliki kemampuan finansial untuk bergerak, terutama dengan kemungkinan dijualnya pemain Brasil, Savinho. Maresca menilai Enzo mampu menggantikan peran Rodri dalam proyek barunya, setelah sang pelatih sebelumnya berperan dalam mengembangkan sisi produktivitas gol pemain Argentina itu selama mereka bekerja sama di Stamford Bridge.

Di sisi lain, pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menganggap Enzo sebagai salah satu elemen dalam proyeknya di Chelsea, namun ia bisa saja menyetujui kepergiannya jika terjamin bisa merekrut pengganti yang sesuai.

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