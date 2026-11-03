Klub Al-Nassr Arab Saudi memulai langkah-langkah resminya terkait krisis yang terjadi dalam pertandingannya melawan Al-Wasl dari Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pekan lalu mengumumkan penundaan pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Wasl pada pekan ketiga babak grup Liga Champions Asia Elite, akibat ketidakmampuan klub Uni Emirat Arab itu untuk tiba di Kerajaan Arab Saudi.

Penundaan tersebut memicu kemarahan di kalangan sepak bola Arab Saudi, bahkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa segala kondisi telah disiapkan untuk menyambut rombongan Al-Wasl secara normal.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa klub Al-Nassr telah mengirim surat kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, yang di dalamnya menuntut untuk mengetahui penyebab penundaan pertandingan.

Klub Arab Saudi itu melampirkan dalam suratnya seluruh dokumen yang membuktikan tersedianya izin pendaratan dan persetujuan resmi yang diperlukan untuk menyambut tim Uni Emirat Arab.

Al-Nassr juga mencantumkan dalam berkasnya nomor penerbangan pesawat pribadi yang dikirim oleh klub Al-Wasl, sebelum mengubah keputusannya terkait keberangkatan menuju Riyadh.

Al-Nassr berniat untuk melanjutkan seluruh prosedur hukum yang tersedia, demi melindungi hak-hak klub, dan memperoleh poin pertandingan, dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

Perlu diingat bahwa Al-Nassr menempati peringkat ketujuh di grup wilayah Barat pada ajang Liga Champions Asia Elite, dengan raihan 6 poin, yang diperoleh dari dua kemenangan dan satu kekalahan, sementara masih tersisa pertandingan yang ditunda melawan Al-Wasl.