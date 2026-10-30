Langkah resmi: Perkembangan mengejutkan dalam masa depan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal

Setelah krisis kontroversial yang mengancam stabilitas hubungannya dengan timnas Portugal, tampaknya Cristiano Ronaldo kini berada di ambang kembali membela "Brasil Eropa", setelah pelatih Jorge Jesus mengambil langkah penting terkait posisi kapten Al Nassr Saudi untuk tampil selama jeda internasional mendatang pada bulan November.

Klub Al Nassr Saudi menerima surat resmi dari Federasi Sepak Bola Portugal, yang meminta pemanggilan Ronaldo dan rekannya Joao Felix untuk bergabung dengan skuad tim utama, sebagai persiapan menghadapi dua laga penting melawan Denmark dan Wales di ajang UEFA Nations League.

Surat kabar "Al Riyadiah" Saudi menyebutkan bahwa Federasi Portugal mengirimkan permintaan resmi kepada manajemen Al Nassr untuk memanggil kedua pemain tersebut, sebagai langkah awal bergabungnya mereka ke pemusatan latihan mendatang, hal yang memperkuat kemungkinan kembalinya Ronaldo ke timnas setelah krisis yang menyaksikan kepergiannya dari pemusatan latihan dengan penuh kemarahan pada September lalu.

Timnas Portugal bersiap menghadapi Denmark pada 14 November di kota Braga, sebelum bertandang ke markas Wales tiga hari kemudian, pada laga pamungkas persaingan Grup Keempat ajang UEFA Nations League.

Federasi Sepak Bola Portugal pekan lalu telah mengumumkan larangan bermain bagi Cristiano Ronaldo selama 30 hari, menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan timnas pada 30 September lalu, namun sanksi tersebut dihitung secara retroaktif terhitung sejak tanggal kejadian, yang berarti masa larangan itu berakhir sebelum dimulainya jeda internasional pada November.

Dengan demikian, kapten timnas Portugal itu menjadi memenuhi syarat untuk kembali tampil di level internasional, setelah lembaran sanksi disipliner ditutup, sehingga perhatian tetap tertuju pada sifat hubungannya dengan staf kepelatihan, serta sejauh mana kemampuannya mengatasi perselisihan yang menimbulkan banyak pertanyaan seputar masa depannya bersama timnas.

Dalam pernyataan panjang yang ia unggah pada 7 Oktober, Ronaldo yang berusia 41 tahun menyampaikan permintaan maafnya kepada para suporter Portugal dan rekan-rekannya atas tindakan yang ia lakukan, dalam upaya meredam dampak krisis tersebut. Sang pemain juga mengungkapkan berakhirnya hubungannya dengan pelatih Jorge Jesus, dalam perkembangan yang menambah misteri pada situasi ini, terutama di tengah perselisihan yang menyelimuti keikutsertaan dan perannya di dalam timnas selama periode lalu.

Akar krisis ini bermula dari perselisihan terkait peran Ronaldo dalam laga Portugal melawan Norwegia, yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal dengan skor 2-1. Berdasarkan rincian kejadian, kapten Al Nassr itu menuding pelatihnya menarik kembali janji terkait tetap mempertahankannya di bangku cadangan, di samping tidak menepati kesepakatan yang mereka sepakati untuk meredam perselisihan, pada konferensi pers yang mendahului laga melawan Denmark, yang dimenangkan timnas Portugal dengan skor 4-2.

Namun persoalan tidak berhenti pada batas perselisihan teknis, karena Ronaldo mengambil keputusan mengejutkan dengan meninggalkan pemusatan latihan timnas di ibu kota Denmark, Kopenhagen, usai konferensi pers, dalam sebuah tindakan yang memicu kontroversi luas di kalangan olahraga Portugal. Kejadian itu berubah menjadi krisis yang sesungguhnya mengenai masa depan kapten timnas, terutama dengan meningkatnya pertanyaan seputar hubungannya dengan staf kepelatihan, serta kemungkinan ia dicoret dari perhitungan selama ajang-ajang internasional mendatang.

Dan kini, dengan tibanya surat pemanggilan resmi ke klub Al Nassr, tampaknya jalan sudah terbuka bagi kembalinya Ronaldo ke timnas Portugal pada November, namun pertanyaan terpenting tetap ada: apakah kembalinya dirinya berarti perselisihan berakhir sepenuhnya, ataukah krisis ini masih menyimpan babak-babak lainnya?