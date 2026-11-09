Klub Real Oviedo mengumumkan pada hari Senin pemecatan pelatihnya, Julian Calero, meski meraih kemenangan terakhir atas Cadiz dengan skor (2-1). Keputusan ini mengakhiri perjalanan pelatih asal Spanyol itu bersama tim setelah hanya 4 bulan memegang tanggung jawab, dan membuka jalan bagi kedatangan Raul Gonzalez Blanco, bintang Real Madrid terdahulu, untuk memimpin tim pada periode mendatang.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa manajemen Oviedo telah menetapkan pilihan pada Raul untuk menggantikan Calero, seiring penghargaan Jesus Martinez, presiden grup Pachuca selaku pemilik klub, terhadap kepribadian, perjalanan karier sepak bolanya, dan pemahamannya tentang sepak bola.

Raul juga terikat hubungan khusus dengan klub Asturias tersebut, karena putranya bermain di barisan tim Vetusta.

Oviedo menegaskan, dalam pernyataan resmi, pengakhiran kontrak Calero yang berlaku hingga 30 Juni 2027, bersamaan dengan pemberhentian staf teknisnya, sembari menyampaikan terima kasih kepada mereka atas apa yang telah mereka berikan selama masa kerja di klub.

Dengan demikian, Calero tidak akan memimpin tim dalam pertandingan berikutnya menghadapi Girona, yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang di stadion "Carlos Tartiere", sementara manajemen menyelesaikan prosedur kesepakatan dengan pelatih baru.