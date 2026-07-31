Langkah resmi memperkuat posisi UEFA: proyek Infantino menerima pukulan baru

Proyek Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) untuk mendirikan perusahaan komersial yang mengelola turnamen-turnamennya dan membuka pintu bagi investor untuk membeli saham di dalamnya kembali menerima pukulan baru, setelah Konfederasi Sepakbola Asia mengumumkan bergabung secara resmi dengan Konfederasi Eropa (UEFA) dan Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) dalam menentang usulan tersebut.

Konfederasi Asia menegaskan, dalam pernyataan resmi yang dirilis hari Jumat ini, bahwa mereka berdiri "solid" bersama UEFA dan CONCACAF, seraya menyebutkan bahwa proyek dalam bentuknya saat ini tidak dapat mencapai konsensus dan persatuan yang dibutuhkan untuk melangkah maju.

Pernyataan itu menjelaskan bahwa Piala Dunia merepresentasikan puncak sepakbola dunia, dan memperoleh kekuatannya dari partisipasi seluruh konfederasi benua dan tim-tim nasional terkemuka, seraya menegaskan bahwa setiap usulan yang dapat mengancam persatuan turnamen atau karakter globalnya harus ditinjau ulang.

Sikap Konfederasi Asia dinilai sebagai pukulan telak bagi rencana Presiden FIFA Gianni Infantino, karena membuat lolosnya proyek melalui pemungutan suara menjadi lebih sulit.

Sebelumnya Infantino telah menjelaskan bahwa penetapan usulan tersebut membutuhkan persetujuan mayoritas sederhana, yakni dukungan dari 106 federasi dari total 211 anggota Federasi Internasional.

UEFA dan CONCACAF bersama-sama memiliki 90 suara di dalam Kongres FIFA, sementara Konfederasi Asia memiliki 46 suara, yang berarti bahwa penolakan dari ketiga blok ini menempatkan proyek tersebut di hadapan rintangan besar.

Konfederasi Asia mengkritik cara FIFA mengelola usulan tersebut, dengan menilai bahwa Federasi Internasional telah menentukan arah inisiatif sebelum melakukan konsultasi nyata apa pun dengan pihak-pihak terkait, yang menurut pernyataan itu mengungkap kelemahan-kelemahan mendasar dalam mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan di dalam FIFA.

Ditambahkan pula bahwa absennya konsultasi membuat konfederasi benua dan federasi nasional, bahkan badan-badan administratif di bawah FIFA, termasuk Dewan Federasi Internasional, merasa terpinggirkan, seraya menuntut dilakukannya peninjauan segera terhadap sistem tata kelola dan mekanisme pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa inisiatif-inisiatif yang berdampak global dibahas melalui konsultasi nyata dan pengawasan institusional yang layak.

UEFA telah mengumumkan, kemarin Kamis, penolakan tegasnya terhadap proyek tersebut, dan mengisyaratkan akan memboikot turnamen Piala Dunia jika FIFA melanjutkan pelaksanaan rencananya, sebelum CONCACAF juga menegaskan penolakan dari 41 federasinya terhadap usulan itu.

FIFA menanggapi gelombang penolakan dengan sebuah pernyataan yang menekankan keberlanjutan mereka pada jalur konsultasi, seraya menegaskan bahwa "tidak ada seorang pun yang menjual sepakbola", dan bahwa laporan-laporan media yang tidak akurat telah mengganggu proses konsultasi yang hendak mereka jalankan.

Proyek ini bertujuan untuk mendirikan perusahaan komersial di bawah FIFA yang akan mengelola turnamen-turnamen besarnya, terutama Piala Dunia, dengan mengizinkan investor eksternal membeli saham di dalamnya, sementara Federasi Internasional menegaskan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi jiwa permainan atau struktur tata kelola organisasi.

Sebaliknya, UEFA menuduh FIFA berupaya memanfaatkan sepakbola untuk meraih keuntungan finansial demi kepentingan para pejabatnya dan mitra mereka, sementara Konfederasi Asia dan CONCACAF sama-sama berfokus pada absennya transparansi dan lemahnya konsultasi sebelum proyek tersebut diajukan.

Konfederasi Amerika Selatan (CONMEBOL) hingga saat ini belum mengumumkan sikap resminya, sedangkan Konfederasi Afrika (CAF) dan Konfederasi Oseania (OFC) sama-sama menegaskan bahwa mereka akan membahas usulan tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan pada bulan Agustus.