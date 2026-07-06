Langkah resmi dari Asosiasi Sepak Bola Belgia menentang keputusan FIFA yang kontroversial terkait bintang Amerika tersebut

Asosiasi Sepak Bola Belgia telah menyusun rencana resmi untuk menentang keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait penangguhan sanksi skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah ia diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina.

FIFA terlibat dalam masalah besar setelah secara tiba-tiba mengumumkan bahwa Folarin Balogun dapat bermain untuk Amerika Serikat dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, meskipun ia telah menerima kartu merah langsung pada babak sebelumnya saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Sumber-sumber khusus kepada surat kabar “The Athletic” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Belgia secara resmi mengajukan banding kepada FIFA, sebagai bentuk keberatan terhadap keputusan tersebut.

Baik Federasi Sepak Bola Amerika Serikat maupun Federasi Sepak Bola Belgia diminta untuk menyerahkan memorandum masing-masing pada Senin pagi ini, yang memicu kemarahan pihak Belgia yang belum menerima keputusan FIFA terkait banding tersebut, karena keputusan itu belum dipublikasikan secara terbuka.

Seorang anggota Komite Banding FIFA—yang tidak mewakili federasi mana pun di UEFA atau CONCACAF, untuk menghindari potensi konflik kepentingan—telah ditunjuk untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan akhir.

Federasi Sepak Bola Belgia sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik keputusan FIFA, dan mengakhiri pernyataan tersebut dengan mengatakan: “Untuk melindungi hak-hak sah semua tim yang berpartisipasi dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik dalam Piala Dunia ini maupun dalam edisi-edisi mendatang dari turnamen tersebut, Federasi Sepak Bola Kerajaan sedang mempertimbangkan semua opsi yang mungkin.”







