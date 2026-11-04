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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Langkah resmi Barcelona tempatkan Raphinha di garis depan, waktunya kini sudah ditentukan

Transfers
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Atletico Madrid vs Barcelona
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LaLiga
Brasil
Spanyol

Barcelona Beri Hadiah untuk Bintang Brasilnya Usai Tampil Memukau

Raphinha bersiap menandatangani kontrak barunya bersama Barcelona, Kamis sore besok, setelah kedua pihak mencapai kesepakatan untuk memperpanjang ikatan mereka hingga tahun 2030. Langkah ini datang bersamaan dengan performa gemilang dan ketajaman mencetak gol sang winger Brasil, setelah ia membawa timnya menang 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions Eropa.

Deco, direktur olahraga Barcelona, telah mengumumkan tercapainya kesepakatan perpanjangan kontrak tersebut dalam rapat umum anggota pada September lalu.

Barcelona mengumumkan dalam pernyataan resmi pada hari Rabu ini bahwa seremoni penandatanganan akan digelar besok dengan dihadiri presiden klub Joan Laporta.

Raphinha tengah menjalani periode luar biasa dari sisi ketajaman mencetak gol, setelah ia mencetak dua gol ke gawang Aston Villa, melanjutkan rentetan menjebol gawang untuk pertandingan ketiga secara beruntun, serta meraih brace dalam dua pertandingan berturut-turut, menegaskan arti pentingnya yang besar dalam sistem serangan tim.

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08 Nov 2026

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Gol kedua bintang Brasil itu datang setelah umpan matang dari Fermin Lopez, sebelum ia menambah gol lainnya melalui aksi individu istimewa dari Joao Cancelo, sehingga mengangkat koleksinya menjadi 23 gol dengan seragam Barcelona di Liga Champions Eropa, menyamai angka milik Robert Lewandowski.

Dengan pencapaian ini, Raphinha naik ke peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Barcelona di turnamen tersebut, setara dengan Lewandowski, dan di belakang Luis Suarez yang memiliki 25 gol, serta Lionel Messi yang memuncaki daftar dengan koleksi 120 gol dalam 149 pertandingan.

Raphinha juga menyamai angka milik Ronaldinho, setelah mencapai 94 gol dengan seragam Barcelona di seluruh ajang.

Angka-angka Raphinha musim ini menyingkap besarnya pengaruhnya bersama Barcelona, setelah ia mencetak 19 gol dalam 13 pertandingan resmi, memulihkan level terbaiknya usai masalah fisik yang memengaruhinya pada musim lalu.

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