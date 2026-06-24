Langkah proaktif dari pelatih timnas Arab Saudi dalam persiapan menghadapi pertarungan "membalikkan keadaan"

Perhatian publik Saudi tertuju pada kamp "Al-Akhdar" dengan kekhawatiran yang mendalam, setelah kabar cedera menimpa salah satu pilar utama lini pertahanan, beberapa jam menjelang laga penentu melawan Cape Verde pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia memasuki pertandingan ini dengan slogan “Tidak Ada Alternatif Selain Kemenangan” melawan Cape Verde, dalam laga yang tidak boleh berakhir imbang, jika mereka ingin memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia bersejarah yang diselenggarakan di tiga negara.

Timnas Saudi saat ini berada di posisi terbawah grup dengan raihan satu poin, sementara Cape Verde berada di posisi ketiga dengan dua poin, sejajar dengan Uruguay, sedangkan Timnas Spanyol memimpin dengan raihan empat poin.

Timnas Saudi akan lolos ke babak berikutnya jika berhasil meraih tiga poin, dengan harapan “La Roja” mengalahkan Uruguay, sehingga timnas Saudi akan menjadi runner-up dengan 3 poin.

Kondisi Hassan Tambakti, bek timnas Saudi, kini sangat tidak pasti terkait partisipasinya dalam turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi mengutip sumber di rombongan timnas Saudi yang menyebutkan bahwa pemain tersebut mengalami nyeri yang tiba-tiba dalam beberapa jam terakhir, yang memaksanya absen dari sesi latihan bersama tim, sehingga mengurangi peluangnya untuk tampil dalam pertandingan tersebut.

Menghadapi situasi ini, pelatih kepala Georgios Donis mulai mempersiapkan pemain pengganti Ali Lagami agar siap mengisi kekosongan tersebut, sebagai antisipasi jika Tembekti—yang merupakan pilar pertahanan penting dalam skuad timnas Saudi—dipastikan absen.