Langkah pertama menuju mimpi: apakah Nadal semakin dekat menggantikan Florentino Perez?

Nama legenda tenis Spanyol, Rafael Nadal, kini tak lagi jauh dari panggung manajerial Real Madrid, setelah klub membuka pintu baru baginya yang suatu hari nanti bisa saja membawanya ke kursi kepresidenan, menggantikan Florentino Perez. Langkah bergabung ke dalam dewan direksi tampaknya bukan sekadar penghormatan bagi salah satu ikon terkemuka olahraga Spanyol, melainkan bisa menjadi awal perjalanan menuju masa depan yang lebih besar di dalam klub kerajaan tersebut.

Real Madrid mengumumkan pada 4 November pencalonan Nadal untuk bergabung ke dalam dewan direksi, dengan keputusan tersebut akan diajukan kepada majelis umum anggota untuk mendapatkan pengesahan, dalam rapatnya yang dijadwalkan pada 21 November ini, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Meski langkah ini tidak serta-merta berarti Nadal akan menjadi penerus Perez, hal itu memberinya kesempatan penting untuk mengenal lebih dekat mekanisme pengelolaan klub, serta memperoleh pengalaman yang dibutuhkan dalam kerja manajerial, di tengah sikap tertutup yang jelas mengenai ambisi masa depannya, baik di lingkungan internal Real Madrid maupun di kalangan orang-orang terdekatnya.

Nadal memiliki sejumlah modal yang menjadikannya nama menarik untuk masa depan kepresidenan klub, terutama popularitas globalnya dan kedudukan besarnya di dunia olahraga, setelah meraih 22 gelar di turnamen empat grand slam, di samping dua medali emas Olimpiade. Selain itu, keterikatan historisnya dengan Real Madrid, serta rasa hormat dan penghargaan yang ia terima di dalam maupun luar Spanyol, memberikan klub nilai tambah moral dan media yang besar.

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Nadal menegaskan bahwa kehadirannya di dewan direksi akan memungkinkannya mengenal lebih dalam cara kerja klub dan ikut serta dalam pengelolaannya, sementara Real Madrid dalam pernyataannya menyebutkan bahwa jiwa kompetitif, komitmen, serta rasa hormatnya terhadap para lawan menjadi salah satu alasan utama di balik pencalonannya.

Menurut orang-orang dekat legenda tenis tersebut, ia tidak memandang langkah ini sebagai jabatan kehormatan, melainkan ingin memberikan kontribusi nyata dan memanfaatkan pengalaman olahraganya untuk melayani klub, demikian dilaporkan surat kabar "Marca".

Apa saja syarat untuk menjadi presiden Real Madrid?

Pasal 40 dalam Anggaran Dasar Real Madrid menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh para kandidat untuk jabatan manajerial. Seseorang yang ingin mencalonkan diri untuk jabatan presiden harus menjadi anggota klub selama 20 tahun berturut-turut, berbanding 15 tahun untuk jabatan wakil presiden, dan 10 tahun untuk anggota dewan direksi lainnya.

Peraturan juga mensyaratkan penyediaan jaminan bank yang nilainya tidak kurang dari 15% dari pengeluaran yang tercantum dalam anggaran klub, yang harus didukung oleh aset pribadi para anggota dewan direksi.

Nadal memegang keanggotaan kehormatan di Real Madrid sejak tahun 2011, dengan nomor 67778, yang berarti jika masa keanggotaannya dihitung mulai dari tanggal tersebut, maka ia akan memenuhi syarat keanggotaan selama 20 tahun pada tahun 2031.

Namun, bergabungnya ia ke dalam dewan direksi membuka jalur lain yang mungkin baginya, sebab peraturan menyatakan bahwa dalam hal jabatan presiden kosong secara permanen, dewan direksi memilih salah satu anggotanya untuk mengisi jabatan tersebut, dengan keputusan itu kemudian diajukan kepada majelis umum untuk disahkan, tanpa berarti mengabaikan syarat-syarat lain yang tercantum dalam Anggaran Dasar.

Nadal tidak menyembunyikan kekagumannya pada gagasan menjadi presiden Real Madrid di masa lalu, tetapi ia tidak menempatkannya di antara tujuan langsungnya. Dalam sebuah wawancara dengan Ana Pastor di program El Objetivo pada saluran La Sexta tahun 2024, ia berkata: "Tentu saya akan senang dengan itu, tetapi itu bukan bagian dari rencana masa depan saya." Pernyataannya itu meninggalkan pintu terbuka bagi kemungkinan tersebut, tanpa mengumumkan keinginan tegas untuk ikut dalam perebutan jabatan itu.

Pada Mei 2026, Nadal membantah keterkaitannya dengan laporan yang menyebutkan kemungkinan dukungannya terhadap pencalonan Enrique Riquelme untuk kepresidenan Real Madrid, sembari menegaskan rasa hormatnya kepada Florentino Perez dan fokusnya pada proyek-proyek pribadinya, tanpa menutup pintu bagi segala kemungkinan di masa depan.

Dan kini, legenda tenis itu memiliki peluang nyata untuk memulai pengalaman manajerialnya di dalam klub kerajaan tersebut. Sementara tidak ada indikasi pasti bahwa ia bersiap untuk menggantikan Perez, masuknya ia ke dalam dewan direksi bisa menjadi langkah pertamanya menuju kemungkinan tersebut, yang bentuknya akan ditentukan oleh pengalaman manajerialnya, ambisi masa depannya, dan sejauh mana ia memenuhi syarat-syarat pencalonan.