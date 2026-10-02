Langkah mundur: Federasi Portugal menyerah di hadapan sejarah Ronaldo

Tampaknya Federasi Sepak Bola Portugal memutuskan untuk mengalah di hadapan Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, setelah krisis yang mencuat di tubuh tim nasional utama dalam beberapa jam terakhir.

Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di ibu kota Denmark, Kopenhagen, kemarin dulu Rabu, setelah perselisihan dengan pelatihnya, Jorge Jesus, akibat ia tidak dimainkan dalam laga melawan Norwegia pada pekan kedua UEFA Nations League.

Surat kabar "Marca" Spanyol menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Portugal akan berupaya mengakhiri krisis yang baru-baru ini mencuat serta perselisihan yang terjadi antara Ronaldo dan Jorge Jesus, selama pekan mendatang.

Federasi akan berupaya mengakhiri krisis tersebut melalui pertemuan yang menentukan, yang mempertemukan seluruh pihak terkait, terutama Ronaldo sendiri, serta Jorge Jesus.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Federasi Portugal tidak ingin krisis tersebut menjadi penyebab berakhirnya perjalanan internasional "Don" itu, setelah semua yang ia persembahkan untuk timnas selama tahun-tahun lalu, di mana ia dinilai layak mendapatkan akhir yang sepadan dengan statusnya.

"Marca" menyoroti perubahan pendekatan Federasi Portugal, yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan setelah kepergian Ronaldo, menegaskan bahwa timnas tetap dalam keadaan fokus, sebelum bahasa tersebut berubah dan ia mulai memikirkan solusi atas krisis itu.

Hal yang membantu itu adalah kebijakan media yang diberlakukan terhadap semua pihak, khususnya para pemain, dengan larangan membicarakan persoalan ini secara mutlak, hal yang tampak jelas dari pernyataan Renato Veiga, pemain timnas Portugal, baru-baru ini.

Saat ini timnas Portugal tengah bersiap menjalani laga penentuan melawan Norwegia, lusa Minggu, pada pekan keempat fase grup UEFA Nations League, di mana mereka butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal.

Timnas Portugal menempati puncak klasemen Grup Empat dengan 9 poin, yang diraih dari 3 kemenangan atas Wales, Norwegia, dan Denmark, unggul 6 poin penuh atas ketiga tim tersebut.