"Langkah misterius": Federasi Maroko umumkan kepergian Vilda dari timnas putri dan menunjuk penggantinya

Federasi Sepakbola Maroko mengumumkan kepergian pelatih asal Spanyol, Jorge Vilda, dari kursi kepelatihan timnas wanita, setelah ia menukangi tim tersebut selama 3 tahun.

Federasi Maroko dalam pernyataan resmi mengungkapkan bahwa pelatih asal Prancis, Eric Blahic, telah ditunjuk sebagai direktur baru timnas wanita Maroko, menggantikan Jorge Vilda.

Federasi Maroko tidak memberikan rincian mengenai alasan kepergian pelatih asal Spanyol tersebut, yang membawa timnas wanita meraih pencapaian bersejarah di Piala Dunia 2023 di Australia dan Selandia Baru.

Saat itu, timnas wanita Maroko lolos ke babak 16 besar sebelum tersingkir di tangan Prancis.

Federasi menyebutkan bahwa tim wanita akan menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada 9 dan 12 Oktober ini di ibu kota Maroko.

Pada turnamen Piala Afrika terakhir, yang digelar Juli lalu, timnas Maroko — yang menjadi runner-up di dua edisi terakhir — menempati peringkat keempat setelah kalah di babak semifinal dari Kamerun, namun mereka berhasil lolos ke Piala Dunia Wanita di Brasil 2027.







