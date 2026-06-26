Langkah menuju tahta... Salem Al-Dossari menorehkan sejarah baru bagi Arab Saudi di Piala Dunia

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia setelah masuk dalam susunan pemain inti untuk pertandingan melawan Cape Verde.

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Cape Verde sebentar lagi di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, mengumumkan susunan pemain inti yang akan bertanding, di mana Salem Al-Dossari masuk dalam daftar tersebut untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Pertandingan ini merupakan yang kesembilan bagi "Tornado" bersama timnas Saudi di ajang Piala Dunia sepanjang sejarah, menjadikannya pemain "Al-Akhdar" dengan penampilan terbanyak kedua di Piala Dunia.

Al-Dossari kini sejajar dengan tiga pemain Saudi lainnya yang juga telah tampil dalam sembilan pertandingan di Piala Dunia sepanjang sejarah, yaitu Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman, dan Hussein Abdul Ghani.

Pemain berusia 34 tahun ini memiliki peluang bersejarah untuk memuncaki daftar tersebut, jika tim nasional Saudi berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, di mana ia akan mencapai pertandingan kesepuluh dalam sejarah Piala Dunia, dan menyamai rekor Muhammad Al-Da’ei.

Perlu dicatat bahwa Salem Al-Dossari telah tampil bersama tim nasional Saudi dalam semua pertandingan mereka di Piala Dunia pada tahun 2018, 2022, dan 2026, serta mencetak 3 gol, yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk "Al-Akhdar" di Piala Dunia, sejajar dengan Sami Al-Jaber.