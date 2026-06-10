Langkah menuju kembalinya ke panggung Eropa... Barcelona secara resmi mengumumkan kejutan untuk tahun 2029

FC Barcelona telah mengambil langkah resmi untuk kembali ke panggung Eropa, setelah mengajukan proposal lengkap kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029 di Stadion Spotify Camp Nou.

Klub Catalan tersebut mengumumkan dalam pernyataan resminya bahwa proposal tersebut diajukan bekerja sama dengan Dewan Kota Barcelona dan Pemerintah Daerah Katalonia, serta didukung langsung oleh Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol.

Barcelona menjelaskan bahwa proposal pencalonan tersebut memenuhi semua persyaratan teknis, kontrak, dan kelembagaan yang ditetapkan oleh UEFA, serta mencakup jaminan yang diperlukan yang menegaskan kesiapan kota dan stadion untuk menyelenggarakan salah satu acara sepak bola terbesar di dunia.

Dengan langkah ini, tahap pertama proses pencalonan telah selesai, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi yang akan dilakukan oleh UEFA dalam beberapa bulan mendatang, sebelum memilih stadion pemenang yang akan menjadi tuan rumah final edisi 2029.

Klub Catalan tersebut menyoroti bahwa Barcelona memiliki rekam jejak panjang dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional, sementara Camp Nou merupakan salah satu stadion bersejarah di Eropa, berkat pernah menjadi tuan rumah final-final besar sebelumnya di tingkat kontinental dan dunia.

Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa stadion tersebut saat ini sedang menjalani proses pengembangan menyeluruh dalam proyek "Espai Barça", yang akan menjadikannya salah satu stadion tercanggih di dunia dalam hal kapasitas, teknologi, dan layanan setelah selesai.

UEFA diperkirakan akan mengumumkan stadion tuan rumah final 2029 pada kuartal terakhir tahun ini, di tengah persaingan dari beberapa proposal Eropa lainnya yang belum diungkapkan secara resmi oleh federasi tersebut hingga saat ini.