Langkah mengejutkan yang mengungkap niatnya... Gol pertama Mourinho membuka peluang bagi Real Madrid

Laporan media mengungkapkan bahwa bek asal Kroasia, Josko Gvardiol, telah menunda sementara negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Manchester City, sebuah langkah yang berpotensi memberi Real Madrid kesempatan untuk mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer mendatang, di tengah minat besar dari pelatih asal Portugal, José Mourinho, untuk mendatangkannya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho, yang sedang menyusun proyek barunya di Real Madrid, menganggap Gvardiol sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat lini belakang, mengingat kemampuannya bermain dengan sangat baik di posisi bek tengah dan bek kiri, yang memberinya keunggulan besar di antara daftar pemain yang diinginkan.

Sumber-sumber menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skuad tim, dan melihat perlunya keseimbangan yang lebih besar antara lini pertahanan dan serangan.

Di saat tim ini memiliki opsi serangan yang kuat di sisi kanan, Mourinho berupaya merekrut pemain yang memiliki ketangguhan pertahanan yang tinggi di sisi kiri, dan Gvardiol serta pemain Italia Riccardo Calafiori menjadi kandidat teratas untuk peran tersebut.

Javi Gvardiol dianggap sebagai target utama manajemen Madrid, meskipun mereka menyadari kesulitan dalam menyelesaikan transfer ini. Meskipun mengalami beberapa cedera selama musim lalu, pemain ini tetap sangat dihargai di Manchester City, yang menganggapnya sebagai salah satu elemen kunci dalam proyek olahraga klub, baik berkat kemampuan teknisnya maupun kepribadian profesionalnya serta pengaruh positifnya di ruang ganti.

Klub Inggris tersebut telah membayar sekitar 90 juta euro untuk merekrut bek asal Kroasia ini dari RB Leipzig pada musim panas 2023, yang mencerminkan besarnya investasi yang mereka lakukan untuk mendatangkannya.

Dalam upaya mempertahankan sang pemain, Manchester City bertindak cepat setelah musim berakhir dan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak, meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga musim panas 2028, sebagai tanda jelas akan posisinya di klub.

Meskipun demikian, Real Madrid mendapat dorongan moral yang penting, setelah Javi Gvardiol meminta waktu kepada manajemen City untuk mempertimbangkan masa depannya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai perpanjangan kontrak, terutama mengingat minat klub Spanyol tersebut dan keinginan Mourinho yang jelas untuk merekrutnya.

Saat ini, sang pemain sedang bersama timnas Kroasia untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026, di mana ia diperkirakan akan memiliki waktu tambahan untuk memikirkan pilihan-pilihan masa depannya.

Laporan menunjukkan bahwa gagasan pindah ke Real Madrid menarik minat bek Kroasia tersebut, yang tidak ingin terburu-buru sebelum menentukan masa depannya.

Di sisi lain, Real Madrid menyadari bahwa negosiasi dengan Manchester City tidak akan mudah, terutama karena klub Inggris tersebut tidak dikenal mudah melepas bintang-bintangnya. Namun, perubahan yang terjadi di klub belakangan ini mungkin mendorong beberapa pemain untuk mempertimbangkan tawaran baru demi mencari tantangan baru.

Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa Real Madrid terus berupaya memperkuat skuadnya di beberapa posisi, setelah sebelumnya telah menyelesaikan beberapa kesepakatan di lini pertahanan, sementara lini tengah tetap menjadi prioritas utama Mourinho dalam waktu dekat, sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan semua gelar.