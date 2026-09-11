Langkah mengejutkan mengaitkan Turki Al-Sheikh dengan akuisisi mantan juara Premier League

Sebuah laporan media pada hari Jumat ini mengungkap keterkaitan nama Turki Al-Sheikh, Ketua Otoritas Hiburan Arab Saudi, dengan kemungkinan minat untuk mengakuisisi klub Leicester City, juara Liga Primer Inggris musim 2015-2016, setelah dilakukan penjajakan terkait kemungkinan pembelian klub tersebut.

Menurut jaringan "sportbible" Inggris, nama Turki Al-Sheikh dikaitkan dengan kemungkinan minat untuk mengakuisisi Leicester City, di tengah upaya klub mencari pemilik baru.

Turki Al-Sheikh sempat berupaya selama musim panas untuk merampungkan kesepakatan pembelian saham para pemilik klub Derby County, pesaing di Championship Inggris, namun ia mundur dari kesepakatan itu pada Agustus, dengan menyebut ketidakmampuan koalisinya untuk memperkuat skuad tim asuhan John Eustace, mengingat musim sudah benar-benar bergulir.

Meningkatnya pembicaraan tentang akuisisi Leicester City, rival Derby County yang tengah terpuruk, bertepatan dengan munculnya nama Turki Al-Sheikh di antara pihak-pihak yang berpotensi berupaya menggantikan pemilik saat ini, perusahaan King Power.

Menurut Ben Jacobs, jurnalis di jaringan "talkSPORT", pihak petinggi Leicester City lah yang melakukan "penjajakan" terhadap Turki Al-Sheikh, di mana manajemen klub saat ini telah menawarkan klub untuk dijual.

Belum jelas apakah Turki Al-Sheikh terlibat secara pribadi dalam urusan ini atau memiliki minat untuk mengakuisisi Leicester City.

Leicester City saat ini berada di divisi kasta pertama setelah dua kali terdegradasi secara beruntun, dan tim juga belum meraih hasil yang mencolok di kasta ketiga sepanjang periode awal musim baru ini.



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