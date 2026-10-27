Maskapai penerbangan terseret dalam kisruh klub Uni Emirat Arab, Al Wasl, menyusul krisis terbaru yang terjadi setelah penundaan pertandingan melawan Al Nassr Saudi di ajang Liga Champions Asia Elite.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengumumkan, dua hari lalu pada hari Minggu, penundaan pertandingan Al Nassr melawan Al Wasl yang sedianya digelar tadi malam, Senin, hingga pemberitahuan lebih lanjut, akibat ketidakmampuan klub Uni Emirat Arab itu untuk tiba di Kerajaan Arab Saudi.

Penundaan tersebut memicu kemarahan di kalangan sepak bola Saudi, bahkan Federasi Sepak Bola Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa segala kondisi telah disiapkan untuk menyambut rombongan Al Wasl secara normal.

Jurnalis Saudi Saeed Al Hilal mengungkap sebuah kejutan menggemparkan, di mana ia menegaskan bahwa salah satu pejabat Al Nassr menghubungi perusahaan penerbangan komersial di Dubai untuk memesan penerbangan menuju ibu kota Saudi, Riyadh, pada waktu yang sama dengan rombongan Al Wasl.

Jurnalis Saudi itu menjelaskan, dalam pernyataan kepada program "Malaeb", bahwa pejabat tersebut berdasarkan pemesanan fiktif ini memperoleh sebuah dokumen resmi yang menegaskan tersedianya jadwal bagi rombongan Al Wasl untuk terbang ke Riyadh.

Al Hilal menunjukkan bahwa para pejabat Al Nassr memasukkan dokumen ini ke dalam berkas pengaduan mereka terhadap klub Uni Emirat Arab itu, demi memperoleh poin pertandingan tanpa harus memainkannya pada jadwal yang baru.

Jurnalis Saudi itu membantah bahwa perusahaan penerbangan menghentikan penerbangannya ke Riyadh sebelum pertandingan, dengan menegaskan bahwa segala sesuatunya berjalan normal dan rombongan Al Wasl lah yang gagal berangkat pada waktu yang telah ditentukan.

Perlu diketahui, Al Nassr menempati posisi kedelapan di grup wilayah barat ajang Liga Champions Asia Elite dengan raihan 3 poin, yang didapat dari satu kemenangan dan satu kekalahan, sementara Al Wasl menempati posisi keenam belas dan terakhir tanpa raihan poin.