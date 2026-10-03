Cristiano Ronaldo akan bertolak menuju Riyadh, ibu kota Arab Saudi, besok Minggu, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark menyusul krisis terakhirnya dengan pelatih Jorge Jesus. Langkah ini bisa mencerminkan kecenderungan bintang Portugal itu untuk menutup lembaran jeda internasional dan kembali ke komitmennya bersama Al Nassr, alih-alih masuk ke dalam penyelesaian cepat atas krisis yang mengguncang suasana timnas.

Kepulangan Ronaldo ke Riyadh datang di momen yang sangat sensitif, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan Portugal menyusul pengumuman Jesus bahwa ia tidak akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Denmark. Pemain itu kemudian menegaskan bahwa ia mengambil keputusan untuk pergi setelah berbincang dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proença, seraya berjanji akan mengungkap alasan keputusannya pada waktu yang tepat.

Krisis ini bermula setelah pertandingan melawan Norwegia, yang mana Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga meski ikut dalam proses pemanasan, sementara Gonçalo Ramos mencetak gol kemenangan untuk Portugal dengan skor 2-1.

Setelah itu, ketegangan antara pemain dan Jesus meningkat, sebelum sang pelatih mengumumkan bahwa Ronaldo juga tidak akan menjadi starter menghadapi Denmark, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keputusan teknisnya demi pemain mana pun.

Menurut surat kabar Portugal "Record", kepergian Ronaldo ke Riyadh dengan pesawat pribadinya, pada hari yang sama ketika Portugal menjalani pertandingan (melawan Norwegia) selama periode jeda internasional, mengandung makna yang melampaui sekadar kembali ke Arab Saudi. Pasalnya, dilanjutkannya perjalanan normal pemain itu menuju klubnya bisa berarti tertutupnya kemungkinan solusi cepat atau penyelesaian darurat atas krisis ini, dan membiarkan persoalan tersebut berjalan sesuai alurnya selama periode mendatang.

Hal ini terjadi setelah upaya Jesus dan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal untuk membujuk Ronaldo agar tetap tinggal gagal, di mana keduanya pergi ke bandara setelah ia meninggalkan pemusatan latihan, tetapi pemain itu menaiki pesawat pribadinya menuju Madrid.

Masa depan internasionalnya pun masih menjadi tanda tanya, meski belum ada pengumuman resmi apa pun mengenai pensiunnya dari timnas Portugal.

Pada saat yang sama, krisis ini tampaknya belum tuntas sepenuhnya. Sejumlah laporan mengungkap kesiapan Jesus untuk menggelar pertemuan baru dengan Ronaldo dalam upaya mengakhiri perselisihan, sementara kapten Portugal itu hingga kini belum menanggapi ajakan tersebut.