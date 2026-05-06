Langkah mengejutkan: Arsenal mengincar pemain Manchester United yang telah tampil dalam 400 pertandingan untuk klub tersebut

Arsenal terus memantau situasi Marcus Rashford dengan cermat, demikian dilaporkan Manchester Evening News. Klub finalis Liga Champions ini berencana untuk bergerak jika FC Barcelona tidak menggunakan opsi pembelian senilai tiga puluh juta euro.

Rashford meniti kariernya di akademi muda Manchester United dan telah memainkan lebih dari empat ratus pertandingan di tim utama, hingga ia dipinjamkan ke Aston Villa pada musim dingin musim lalu.

Di sana ia berhasil menyesuaikan diri, yang membawanya ke transfer sementara ke Barça. Pemain yang telah 70 kali membela timnas Inggris ini berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 12 assist dalam 46 pertandingan di Spanyol.

Barcelona belum sepenuhnya yakin dengan Rashford. Klub tersebut memiliki opsi pembelian sebesar tiga puluh juta euro. Hansi Flick harus mengambil keputusan, namun belum menentukan pilihan.

Jika Barça memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian, Arsenal ingin bergerak. The Gunners sedang mencari pemain untuk memperkuat sisi kiri, karena saat ini Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard adalah satu-satunya opsi yang tersedia.

Media lokal juga melaporkan bahwa Bayern München sedang mengintai. Selain Rashford, klub tersebut juga mengincar Anthony Gordon dari Newcastle United.