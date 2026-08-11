Klub Al Nassr mulai bergerak secara mengejutkan untuk merampungkan rekrutan keduanya pada bursa transfer musim panas kali ini, memanfaatkan krisis yang tengah dialami klub Italia, AC Milan, belakangan ini.

Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa Al Nassr ingin mendatangkan penjaga gawang AC Milan asal Prancis, Mike Maignan, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Hal ini terjadi di tengah keinginan klub Saudi tersebut untuk mendatangkan kiper baru guna menggantikan penjaga gawang asal Brasil, Bento, terlebih dengan mendekatnya kepergian kiper Saudi, Nawaf Al Aqidi, juga.

Al Nassr ingin memanfaatkan krisis yang mencuat seputar Maignan belakangan ini, khususnya setelah keterlambatan kepulangannya, bersama rekannya Adrien Rabiot, ke pemusatan latihan AC Milan pasca Piala Dunia 2026, dari tanggal 12 menjadi 16 Agustus ini.

Hal ini memicu kemarahan besar di kalangan suporter AC Milan yang melancarkan serangan keras terhadap kiper Prancis tersebut, terlebih dengan semakin dekatnya musim baru dimulai.

Misi Al Nassr tampak sulit, terlebih karena pemain berusia 31 tahun itu telah memperpanjang kontraknya dengan AC Milan pada Januari lalu selama 5 tahun ke depan, hingga 2031.

Meski Maignan merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di AC Milan, di mana ia menerima 7 juta euro, gaji tersebut tampak kecil dibandingkan dengan apa yang bisa ia terima jika pindah ke Liga Saudi, dan hal ini memperkuat peluang Al Nassr untuk meyakinkannya.

Maignan diperkirakan akan menggelar pertemuan dengan manajemen AC Milan dan pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, begitu ia kembali ke Milan, guna menentukan sikapnya secara final bersama tim.

Perlu diingat bahwa Maignan mengenakan ban kapten AC Milan, di mana ia bermain untuk klub tersebut sejak bergabung ke skuad mereka pada 2021 dari Lille, dan sejak saat itu ia telah tampil bersama mereka dalam 204 pertandingan, dengan gawangnya kebobolan 208 gol, serta menjaga gawangnya tetap bersih sebanyak 75 kali.

Kiper AC Milan itu juga menjadi penjaga gawang timnas Prancis pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang berakhir dengan Prancis meraih peringkat keempat.