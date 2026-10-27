Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa ini, yang di dalamnya mengungkap langkah-langkah baru terkait penetapan pemilihan stadion dalam berkas Piala Dunia 2030, yang dijadwalkan berlangsung di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

Sebuah delegasi FIFA akan melakukan serangkaian kunjungan lapangan di Maroko, Portugal, dan Spanyol selama bulan November dan Desember tahun ini "sebagai bagian dari proses perencanaan berkelanjutan untuk Piala Dunia 2030.

Delegasi tersebut akan mencakup para perwakilan dari bidang-bidang fungsional utama yang akan mengunjungi kota-kota dan stadion-stadion kandidat tuan rumah turnamen di ketiga negara. Kunjungan-kunjungan ini merupakan tahap penting dalam proses pemilihan stadion, yang akan memungkinkan FIFA untuk menilai kesiapan setiap stadion kandidat, rencana operasionalnya, serta infrastruktur yang diusulkan untuk turnamen.

Baca juga: Apakah kisah Messi kehilangan pengaruhnya? Kriteria Ballon d'Or di kursi terdakwa

Selama kunjungan, delegasi FIFA akan bertemu dengan para perwakilan dari otoritas lokal, regional, dan nasional, para operator stadion, para pemangku kepentingan di bidang transportasi dan mobilitas, para penyedia layanan akomodasi, serta mitra-mitra utama lainnya dalam pelaksanaan.

Menurut pernyataan tersebut, delegasi akan mengunjungi kota-kota kandidat tuan rumah turnamen berikut: Agadir, Barcelona, Bilbao, Casablanca, Fez, Las Palmas, Lisabon, Madrid, Marrakech, Porto, Rabat, San Sebastian, Sevilla, Tangier, dan Zaragoza.

FIFA menjelaskan bahwa pihaknya mungkin akan melakukan kunjungan ke kota-kota tambahan selama proses pemilihan kota tuan rumah, seraya menambahkan "kunjungan stadion bertujuan untuk mendukung penilaian setiap kota kandidat tuan rumah turnamen dan setiap stadion kandidat sesuai dengan persyaratan FIFA".

FIFA menegaskan: "Proses ini akan membantu FIFA dalam mengambil keputusan akhirnya mengenai pemilihan stadion untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Jumlah pertandingan dan jenis-jenis pertandingan yang akan diselenggarakan di setiap stadion tidak akan ditentukan kecuali setelah kota-kota tuan rumah dikonfirmasi dan sebagai bagian dari proses penetapan jadwal pertandingan, di mana FIFA terus bekerja secara erat dengan seluruh pemangku kepentingan di Maroko, Portugal, dan Spanyol untuk memperkuat persiapan turnamen.

FIFA menutup: "Informasi lebih lanjut terkait proses pemilihan tempat penyelenggaraan turnamen Piala Dunia 2030 akan diumumkan pada waktu yang tepat".