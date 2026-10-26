Langkah mendesak dari La Liga terkait insiden penyerangan terhadap Camavinga di El Clasico

La Liga berniat mengajukan pengaduan kepada Komite Disiplin terkait serangan yang dialami Eduardo Camavinga, pemain Real Madrid, saat dirinya merayakan gol kedua timnya ke gawang Barcelona, Minggu malam, pada menit-menit terakhir El Clasico, setelah sejumlah suporter memukulnya dengan tiang bendera di bagian kepala.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", El Clasico secara umum berlangsung dalam suasana yang tenang tanpa insiden besar, namun peristiwa serangan terhadap Camavinga menjadi bayang-bayang kelam atas pertandingan tersebut. Beberapa potongan video yang tersebar di media sosial memperlihatkan sejumlah suporter Barcelona berupaya menyerang pemain Real Madrid itu menggunakan tiang bendera, saat dirinya merayakan gol kedua timnya di Stadion Camp Nou.

Sebagian suporter bahkan berhasil melukai Camavinga, yang mencoba melindungi wajahnya dari pukulan-pukulan itu, sebelum rekan-rekan setimnya bergegas turun tangan membantunya dan meminta suporter menghentikan perilaku tidak beradab tersebut, sekaligus berusaha menjauhkannya dari para suporter.

La Liga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas setelah meninjau rekaman gambar, seraya menyatakan akan mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Disiplin terkait peristiwa tersebut, dengan komite yang akan menentukan sanksi yang pantas atas perilaku yang bersumber dari salah satu tribun di belakang gawang di stadion Barcelona itu.

La Liga menegaskan sikap kerasnya, dengan menyatakan: "La Liga berpegang teguh pada komitmennya untuk memberantas segala bentuk kekerasan atau fanatisme dalam sepak bola Spanyol."