Langkah Kroasia membuat Modrić mempertimbangkan masa depannya di tim nasional

Penunjukan kembali Slaven Bilić sebagai pelatih baru tim nasional Kroasia kembali mengangkat isu masa depan Luka Modrić, bintang AC Milan asal Italia, yang sebelumnya secara serius mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola internasional. Namun, kedatangan sosok yang sangat ia percayai untuk memimpin “Việtari” membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menggantung sepatu di level internasional.

Surat kabar Spanyol “AS” mengutip sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain, yang menyatakan bahwa hubungan erat antara Modrić dan Bilić—yang terbina selama bertahun-tahun melalui kerja sama dan persahabatan yang erat—mungkin menjadi faktor penentu dalam meyakinkan gelandang pengatur serangan Milan tersebut untuk melanjutkan karier internasionalnya di bawah kepemimpinan pelatih baru.

Sejarah kerja sama dan saling percaya

Bilic dan Modrić sebelumnya pernah bekerja sama saat sang pelatih memimpin tim nasional Kroasia, di mana mereka menjalin hubungan profesional dan pribadi yang kuat yang melampaui batas lapangan.

Selama 14 tahun yang dihabiskan Bilic jauh dari tim nasional—di mana ia melatih tim-tim seperti West Ham, Watford, Al-Ittihad (Arab Saudi), dan Besiktas (Turki)—sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap kali sang pelatih mengunjungi ibu kota Spanyol, Madrid, ia akan makan bersama Modrić, layaknya dua sahabat karib dan pemain yang saling memahami sepenuhnya.

Modrić sudah mengetahui negosiasi tersebut sejak awal

Modrić sepenuhnya mengetahui negosiasi yang dilakukan Bilic dalam beberapa hari terakhir untuk menggantikan Zlatko Dalić sebagai pelatih kepala tim nasional Kroasia. Dalam beberapa percakapan telepon di antara mereka, gelandang tersebut menyebutkan bahwa kemungkinan dirinya untuk terus bermain di level internasional tidak sepenuhnya dikesampingkan jika temannya itu ditunjuk sebagai pelatih tim nasional.

Setelah Bilic secara resmi menjadi pelatih baru tim nasional Kroasia, Modrić kini memiliki pilihan nyata untuk terus bermain bersama timnas negaranya di bawah kepemimpinan pelatih yang ia percayai dan yang sepenuhnya memahami gaya permainannya.

Rumor Real Madrid... dan minat serius dari Amourim

Dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor mengenai kemungkinan kembalinya Modrić ke Real Madrid, namun sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menegaskan bahwa ia belum menerima kontak resmi apa pun dari klub tersebut terkait kemungkinan kepindahannya.

Di sisi lain, Ruben Amorim, manajer baru klub Italia AC Milan, telah menghubungi Modrić secara pribadi, mengungkapkan keinginannya yang kuat agar mantan juara Eropa tersebut tetap berada di skuad barunya.

Modrić belum memberikan komentar resmi apa pun mengenai masa depannya hingga saat ini, namun sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa ia dan keluarganya merasa sangat nyaman dengan kehidupan mereka di kota Milan, Italia, meskipun musim tim tersebut tidak berakhir sesuai harapan.