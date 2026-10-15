Langkah ke belakang atau dorongan untuk masa depan? Barcelona bahas keputusan krusial soal Hamza Abdelkarim

Penyerang Mesir Hamza Abdelkarim menghadapi kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain di tim utama Barcelona, mengingat keberadaan Raphinha, Gabriel Jesus, Anthony Gordon, dan Dani Olmo di atasnya dalam urutan pilihan pelatih Hansi Flick.

Hamza Abdelkarim bahkan sudah menyatakan kesiapannya untuk "turun" ke tim cadangan, demi mendapatkan waktu bermain yang cukup, demikian dilaporkan surat kabar Catalunya "Sport".

Saat menghadapi Galatasaray di Liga Champions, Flick memutuskan untuk mengandalkan Dani Olmo di posisi "false nine", guna memperkuat kendali atas jalannya permainan, di tengah absennya Raphinha - penyerang utama tim - yang saat ini sedang dalam pemulihan dari cedera.

Gabriel Jesus juga sebenarnya bisa mengisi posisi penyerang (pemain Brasil itu memang tampil pada paruh kedua dan mendapatkan beberapa peluang), selain itu muncul pula opsi lain berupa penurunan Anthony Gordon, mengingat kemampuannya mencetak gol dan yang lebih penting, efektivitasnya dalam menekan lawan.

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Banyaknya ragam pilihan ini, ditambah jadwal pertandingan yang sangat padat, membuat Hamza Abdelkarim hanya memperoleh menit bermain yang sangat terbatas. Dari sepuluh pertandingan resmi yang telah dijalani tim sejauh ini, pemain Mesir tersebut hanya tampil selama 12 menit saja (4 menit melawan Rayo Vallecano dan 8 menit melawan Getafe).

Menurut surat kabar Catalunya itu, ada perdebatan internal mengenai hal ini. Hamza Abdelkarim, yang berusia 18 tahun, membutuhkan jam bermain, terutama karena ia masih dalam tahap beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona, setelah bergabung dengan tim hanya pada pertengahan musim lalu.

Pemain Mesir itu telah terdaftar dalam skuat tim cadangan (Barcelona Atlètic) dan mendapatkan nomor punggung sendiri, untuk memastikan ia bisa tampil bersama tim cadangan bila dibutuhkan. Namun kenyataannya, Hamza sama sekali belum pernah tampil bersama tim tersebut, karena ia langsung naik dari tim muda (U-19) ke sistem tim utama.

Selain itu, ketika Hamza Abdelkarim menandatangani perpanjangan kontraknya (yang berlaku hingga 30 Juni 2030), ia menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan merasa "malu" - dan tidak akan menganggapnya sebagai penurunan martabat - jika harus bermain untuk tim "Barça Atlètic".

Ia menjelaskan bahwa tujuan utamanya semata-mata adalah mendapatkan waktu bermain di lapangan, karena ia tidak mempermasalahkan apakah menit-menit tersebut diperoleh bersama tim utama, tim cadangan, atau timnas Mesir.

Klub Catalunya itu memberikan perhatian khusus pada pernyataan Hamza yang mendapat tanggapan sangat positif, sebab tidak semua pemain memiliki pola pikir seperti ini, di mana sebagian memandang tim cadangan (yang saat ini berkompetisi di divisi keempat Liga Spanyol) sebagai penghambat perkembangan mereka.

Hamza Abdelkarim sangat memahami bahwa ia masih memiliki masa depan yang panjang, dan bahwa berlatih bersama "nama-nama besar" - serta belajar dari mereka - adalah hal yang sangat bermanfaat. Namun ambisi utamanya tetaplah tampil dalam pertandingan.

Flick memasukkan pemain itu dalam rencananya. Meskipun pelatih Jerman tersebut belum banyak memberinya kesempatan hingga kini, ia selalu memperhitungkannya, terutama karena kedalaman skuat merupakan salah satu pilar utama Barcelona saat ini. Dan meski Flick terkesan dengan apa yang ditunjukkan Hamza Abdelkarim dalam sesi latihan, jelas bahwa mendapatkan menit bermain yang nyata tetap menjadi hal yang teramat sulit.







