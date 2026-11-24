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Dalam dua tahun terakhir, Nico Paz berkembang menjadi salah satu pemain paling diminati di Eropa bersama Como Calcio. Mantan klubnya, Real Madrid, kini bisa menikmati hasil dari langkah cerdik mereka.

Bursa transfer musim panas 2024 menyuguhkan sejumlah kepindahan spektakuler bagi para penggemar sepak bola. Bayern Munich merekrut Michael Olise, yang kala itu belum banyak dikenal, dari Crystal Palace dengan biaya sekitar 53 juta euro. Sementara itu, Atletico Madrid mengeluarkan 75 juta euro untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Manchester City. Kepindahan penyerang Argentina itu ke Atletico menjadi transfer resmi termahal pada musim panas tersebut dengan selisih yang jauh. Namun, dalam hal perhatian, Atletico sekali lagi harus mengalah kepada rival sekotanya, Real Madrid.

Setelah bertahun-tahun melalui proses yang berlarut-larut, Real Madrid akhirnya berhasil meyakinkan Kylian Mbappe untuk membiarkan kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir dan menandatangani kontrak yang disiapkan Madrid. Juara dunia 2018 itu ingin mewujudkan impiannya meraih gelar Liga Champions bersama Real setelah melewati tahun-tahun sulit di Paris. Di sisi lain, klub asal Madrid tersebut sudah lama mencari pemain kelas atas untuk mengisi posisi penyerang tengah.

Ketika transfer pemain muda berbakat Endrick, yang sudah disepakati pada Desember 2022, akhirnya rampung, lini serang Real tampak siap untuk bertahun-tahun mendatang. Madrid membayar hampir 50 juta euro kepada klub papan atas Brasil, Palmeiras Sao Paulo. Perekrutan Mbappe dan Endrick tampaknya telah mengatasi persoalan yang muncul setelah kepergian Karim Benzema setahun sebelumnya. Di sisi sayap, Real juga sudah memiliki Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz, dan Arda Güler yang tengah berkembang.

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Real Madrid menjual Nico Paz ke Como Calcio pada musim panas 2024

Karena itu, nyaris tak ada yang memperhatikan ketika Real Madrid tidak lagi menyediakan tempat dalam skuadnya bagi pemain muda bernama Nico Paz pada musim panas yang sama. Real pun melepasnya ke Como Calcio, yang baru saja promosi ke Serie A, dengan biaya transfer relatif kecil sebesar enam juta euro. Beberapa petinggi Real kemungkinan sudah menyadari besarnya bakat pemain keturunan Spanyol-Argentina itu. Mereka pun menyertakan klausul pembelian kembali dalam kontrak Paz di klub Italia utara tersebut.

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Klausul itu, seperti segera terlihat, berpotensi sangat menguntungkan Real. Di Madrid, Paz kemungkinan hanya akan menjadi pemain rotasi di belakang deretan bintang seperti Mbappe, Vini Jr, dan Jude Bellingham. Sebaliknya, di Como ia bekerja bersama pelatih Cesc Fabregas, yang sejak awal tahu cara memaksimalkan kelebihannya. Fabregas membentuk pemain yang kini berusia 22 tahun itu menjadi sosok yang mungkin tak akan pernah muncul seandainya ia tetap bersama Real.

"Ia mengajari saya hampir segalanya," kata Paz suatu kali tentang pelatih asal Spanyol tersebut. Seperti Paz saat ini, Fabregas dahulu mengatur permainan dari lini tengah sebagai pemain serta dikenal sangat kreatif dan piawai mengolah bola. "Sejak hari pertama, ia membiarkan saya bermain seperti yang saya inginkan dan memberi saya banyak kebebasan."

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Nico Paz: Apa saja kelebihannya di Como Calcio?

Tak heran Paz langsung dinobatkan sebagai pemain U-23 terbaik pada musim pertamanya bersama klub barunya, lalu menjadi gelandang terbaik Serie A pada musim berikutnya. Musim ini, ia mencatatkan tembakan terbanyak di kasta tertinggi Liga Italia (46), menempati peringkat kedua dalam keberhasilan dribel dengan tingkat kesuksesan 56,3 persen, serta memiliki catatan bertahan yang menonjol untuk seorang pemain ofensif (11,77 duel per 90 menit, dengan 58,9 persen di antaranya dimenangi). Paz sangat berharga dalam sistem tekanan balik Como yang terus disempurnakan Fabregas selama bertahun-tahun.

Sebagai gelandang serang yang gemar melepaskan tembakan, Paz memadukan kemampuan seorang pengatur serangan klasik, penyerang sayap yang piawai menggiring bola, serta penyerang lubang atau penyerang yang mengandalkan serangan balik. Ketajamannya dan kemampuannya menuntaskan peluang juga membuatnya mampu bermain satu lini lebih depan tanpa kesulitan. Dengan keterlibatan dalam 50 gol di semua kompetisi untuk Como dalam waktu hanya dua tahun, terdiri dari 25 gol dan 25 assist, ia menjadi salah satu sosok utama di balik pesatnya kemajuan klub Italia utara itu. Puncak sementara perjalanan tersebut adalah keberhasilan Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya pada akhir musim lalu.

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Rencana kepulangan: Adakah tempat bagi Nico Paz di Real Madrid?

Paz memiliki kesempatan untuk kembali ke klub tempatnya menimba ilmu, Real Madrid, seusai setiap musim sejak kepindahannya, tetapi sejauh ini ia selalu menolaknya. Pada musim panas lalu, Real menerima 60 juta euro sebagai imbalan untuk melepas klausul pembelian kembali dalam kontraknya. Namun, mengingat penampilan luar biasa pemain berusia 22 tahun itu, Real tidak ingin kehilangan sepenuhnya hak untuk merekrutnya lagi. Kabarnya, Real kembali memiliki kesempatan untuk memulangkan Paz pada bursa transfer musim panas 2027. Namun, menurut berbagai laporan media, kali ini mereka harus membayar nilai transfer yang telah ditetapkan sebesar 80 juta euro kepada Como.

Belakangan, muncul kabar bahwa Madrid memang berencana memanfaatkan hak pembelian kembali yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering dicantumkan Presiden Florentino Perez dalam kesepakatan dan digunakan secara cerdik. Jika itu terjadi, Real pada akhirnya hanya mengeluarkan 14 juta euro, yakni 80 juta euro yang harus dibayar dikurangi 66 juta euro yang diterima dari Como (enam juta ditambah 60 juta euro). Sebagai gantinya, mereka mendapatkan pemain yang selama tiga tahun dapat berkembang di level tertinggi dalam kondisi sebaik mungkin.

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Satu-satunya hal yang belum pasti dalam perhitungan ini adalah rencana Paz sendiri untuk masa depannya. Ia tampak sangat nyaman di Como bersama Fabregas. Bukan tanpa alasan ia selalu menolak kesempatan kembali ke Madrid sebelumnya. Menurut berbagai laporan media, kepindahan ke klub tempatnya menimba ilmu hanya menarik bagi pemain keturunan Spanyol-Argentina itu jika ia diberi gambaran yang jelas mengenai perannya. Paz tidak ingin kembali ke Madrid hanya untuk tidak mendapat tempat dalam rencana tim dan sekadar menjadi pemain yang bisa dijual lagi demi keuntungan.

Selain itu, Real harus terlebih dahulu menemukan tempat bagi pemain ofensif tersebut dalam sistem pelatih Jose Mourinho. Posisi penyerang tengah sudah menjadi milik Mbappe, sementara Jude Bellingham juga menjadi pilihan utama di posisi nomor sepuluh. Dengan demikian, ruang bagi Paz hanya tersedia di sisi sayap. Untuk memberinya tempat di sana, Real harus mencadangkan Yan Diomande, rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub, atau Arda Güler, yang mereka sebut sendiri sebagai wajah klub di masa depan. Itu bahkan belum memperhitungkan Vini Jr., yang belakangan absen karena skorsing kartu merah. Apa pun yang terjadi, seperti pada jendela transfer sebelumnya, keputusan akhir ada di tangan Paz.