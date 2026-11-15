Bagikan Ikuti GOAL di Google

Proses perencanaan di bidang olahraga di dalam klub Al Nassr Arab Saudi tidak pernah berhenti, karena manajemen "Al Alami" sudah bekerja dengan menjadikan musim depan sebagai fokus utama.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa manajemen Al Nassr tengah merestrukturisasi skuad tim guna menekan tagihan gaji, dan bertaruh pada keberlanjutan Joao Felix serta Inigo Martinez, bersamaan dengan persiapan menghadapi kepergian Sadio Mane.

Menurut apa yang diungkap platform 365Scores, manajemen Al Nassr telah mengaktifkan peta jalan yang bertujuan mengamankan dua pilar utama tim, yaitu Joao Felix dan Inigo Martinez.

Langkah ganda ini muncul sebagai respons terhadap level permainan yang ditunjukkan kedua pemain di atas lapangan, serta kebutuhan untuk menata ulang perhitungan finansial klub Saudi tersebut.

Prioritas mutlak manajemen olahraga tertuju pada Joao Felix. Al Nassr memutuskan untuk mempercepat negosiasi demi memperpanjang kontrak pemain internasional Portugal itu, sekaligus memastikan keberlanjutannya bersama tim dalam jangka menengah.

Iklan Iklan

Sejak kedatangannya ke Liga Roshn Saudi, penyerang Portugal itu menemukan lingkungan yang tepat berupa kepercayaan dan stabilitas di Riyadh, dua hal yang tidak ia dapatkan sepanjang singgahnya terakhir di Eropa.

Topik Terkait

Joao Felix kini menjadi poros kreativitas dan serangan Al Nassr, setelah pengaruh sepak bolanya sepenuhnya meyakinkan para petinggi klub, yang berupaya merampungkan perpanjangan kontraknya secepat mungkin, untuk menghindari segala kemungkinan godaan dari klub-klub besar Saudi lainnya atau klub-klub di bursa Eropa, serta mencegah kemungkinan kepulangannya ke Barcelona.

Sejalan dengan pergerakan intensif untuk mengamankan keberlanjutan Joao Felix, Al Nassr mengambil keputusan penting untuk memperpanjang kontrak Inigo Martinez selama satu musim tambahan.

Iklan

Bek asal Basque berusia 35 tahun itu telah menegaskan diri sebagai kapten tak tergantikan bagi lini pertahanan tim berjuluk Al Asfar tersebut, berkat kepribadian kepemimpinannya, kemampuannya membangun serangan dari belakang, dan ketangguhannya dalam duel satu lawan satu.

Dengan memperpanjang kontraknya untuk satu musim tambahan, Al Nassr memberi penghargaan kepada Inigo Martinez atas penampilan memukau yang ia tunjukkan saat ini, sekaligus menutup pintu sepenuhnya bagi segala spekulasi mengenai kepulangan mantan pemain Barcelona itu, pada fase terakhir dari karier sepak bolanya.

Iklan

Demi menyediakan dukungan finansial yang diperlukan untuk mengamankan keberlanjutan Joao Felix dan Inigo Martinez, Al Nassr bersiap mengambil langkah besar terkait para pemain yang akan meninggalkan tim.

Menurut laporan yang datang dari Arab Saudi, ada arah yang jelas di dalam klub menuju tidak diperpanjangnya kontrak Sadio Mane pada akhir musim ini.

Iklan

Tujuannya adalah menekan tagihan gaji secara signifikan, dengan membebaskan salah satu gaji tertinggi di dalam ruang ganti, selain menyediakan satu slot kosong bagi pemain asing, sehingga memberi klub ruang fleksibilitas yang lebih besar untuk bergerak di bursa transfer.