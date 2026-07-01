Langkah eskalasi... "FIFA" mengajukan gugatan ke pengadilan terkait kasus rasisme di Piala Dunia

Dalam sebuah fenomena yang mencerminkan sisi gelap era digital, layanan perlindungan media sosial milik Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengungkap angka-angka yang mengkhawatirkan selama babak penyisihan grup Piala Dunia, di mana tercatat gelombang besar ujaran kebencian yang menargetkan para pemain maupun suporter.

Sistem pemantauan FIFA, dalam laporan resmi yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, mencatat sekitar 89 ribu postingan dan komentar yang menyinggung di berbagai platform media sosial, dengan mencatat bahwa lebih dari sepersepuluh dari postingan tersebut mengandung motif rasisme yang eksplisit, sehingga rasisme menjadi bagian terbesar dari konten yang menyinggung, yaitu sebesar 11% dari total pesan yang melanggar.

FIFA menjelaskan bahwa angka ini bukan sekadar statistik biasa, melainkan menunjukkan peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan yang tercatat selama Piala Dunia Qatar 2022, yang menegaskan bahwa pelecehan rasial di ruang digital terus meningkat dan berubah menjadi ancaman nyata dan berkelanjutan bagi keselamatan para pemain serta kesehatan mental mereka.

Dilaporkan bahwa dari enam juta postingan dan komentar yang dianalisis secara otomatis, 225 ribu di antaranya ditempatkan dalam penyelidikan mendalam, dan berdasarkan hal tersebut... lebih dari 89 ribu konten yang menyinggung telah dihapus, sementara 181 ribu komentar kebencian disembunyikan secara proaktif sebagai bagian dari proses pengawasan dan perlindungan.

Upaya FIFA tidak hanya terbatas pada penghapusan dan penyembunyian; federasi tersebut juga mengumumkan telah mengidentifikasi 1.000 akun mencurigakan untuk diselidiki lebih lanjut. Yang lebih penting lagi, sistem manajemen media sosial yang canggih ini berfungsi mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti digital untuk kepentingan penegak hukum.

Sebagai langkah yang lebih tegas, Layanan Perlindungan menegaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi lebih dari 100 kasus yang memenuhi syarat dan kriteria hukum yang diperlukan, dan kasus-kasus tersebut akan dirujuk secara resmi ke otoritas yudisial yang berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemiliknya, sebagai pesan yang jelas bahwa ruang digital bukanlah arena bebas tanpa pertanggungjawaban.