Langkah cepat: pertemuan khusus untuk membahas kepindahan bintang Barcelona ke Bayern Munich

Deco, direktur olahraga Barcelona, menggelar pertemuan pada Jumat kemarin di kota Catalunya tersebut dengan Juanma Lopez, agen Dani Olmo, untuk membahas situasi pemain tersebut saat ini di dalam tim serta mengetahui niat kedua belah pihak, di tengah kabar yang semakin menguat soal ketertarikan Bayern Munich untuk merekrut bintang Blaugrana itu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pertemuan itu berlangsung di saat masa depan Dani Olmo memicu sejumlah perdebatan dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah terungkapnya ketertarikan Bayern Munich untuk mendatangkan pemain tersebut, sehingga kedua pihak ingin membahas posisinya secara langsung.

Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang normal, seiring keinginan kedua pihak untuk menjaga komunikasi langsung dan menghindari segala penafsiran keliru yang mungkin muncul dari informasi yang beredar dalam beberapa hari terakhir terkait masa depan pemain tersebut.

Ketertarikan Bayern Munich untuk merekrut Dani Olmo sudah berlangsung sejak lama, sebab Max Eberl, direktur olahraga klub Bavaria itu, merupakan salah satu pengagum terbesar kemampuan pemain tersebut, dan sebelumnya pernah mencoba mendatangkannya ketika pemain internasional Spanyol itu bermain di Dinamo Zagreb, sementara Eberl menjabat sebagai direktur olahraga Borussia Moenchengladbach.

Kekaguman Eberl terhadap potensi Olmo terus berlanjut sepanjang tahun-tahun berikutnya, dan hal itu menjelaskan mengapa Bayern Munich terus memantau situasi pemain tersebut dari dekat.

Ditambah lagi adanya kemungkinan hengkangnya Michael Olise dan Jamal Musiala dari klub Jerman itu, karena potensi kepergian keduanya bisa mendorong Bayern Munich mencari opsi alternatif untuk memperkuat lini serangnya.

Meski demikian, hingga kini belum ada tawaran resmi untuk mendapatkan Dani Olmo, dan tawaran tersebut juga tidak diperkirakan datang dalam waktu dekat.

Kepergiannya skenario yang sangat kecil kemungkinannya

Meski ada ketertarikan dari pihak Bayern Munich, negosiasi belum dimulai antara kedua pihak, dan kepergian Olmo dari Barcelona pun tampak sebagai skenario yang sangat kecil kemungkinannya untuk saat ini.

Klub Catalunya itu tidak akan mempertimbangkan kemungkinan melepas pemain tersebut kecuali jika menerima tawaran finansial yang sangat besar.

Namun di luar aspek materi, ada faktor krusial lain yaitu keinginan Dani Olmo untuk tidak meninggalkan Barcelona, sebab ia ingin melanjutkan perjalanannya bersama tim dan merebut posisi yang ia yakini mampu ia tempati dalam skuat besutan pelatih Hansi Flick.

Tidak boleh dilupakan bahwa nama Dani Olmo dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona selama empat atau lima musim panas berturut-turut, karena pemain itu tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke klub tempat ia dibesarkan, namun ia baru bisa mewujudkan tujuan tersebut setelah kedatangan Deco, yang menjadi salah satu pendukung utama terwujudnya transfer itu.

Setelah bertahun-tahun menanti kesempatan mengenakan jersey Blaugrana, Olmo tidak berniat melepaskan mimpinya secepat itu, sebaliknya tujuannya adalah bertahan bersama Barcelona dan berjuang untuk memantapkan posisinya di tim.

Di sisi lain, para pejabat Barcelona memahami dengan baik bahwa pemain tersebut tidak ingin hengkang dari klub impiannya, dan pesan itu turut menghapus segala keraguan yang mungkin muncul akibat kabar terkait ketertarikan Bayern Munich untuk mendapatkan jasanya.

Olmo berjuang demi tempat di starting XI

Dani Olmo ingin merasa dirinya penting di dalam tim dan mendapatkan peran yang menonjol dalam skuat. Meski ia berharap bisa tampil dengan menit yang lebih banyak di awal musim ini, ia menyikapi situasinya saat ini dengan keinginan jelas untuk merebut ruang yang lebih besar dalam rencana Hansi Flick.

Pertemuan itu juga menjadi ajang bertukar pandangan soal penampilan pemain tersebut sejauh ini dan proyeksi masa depannya bersama tim, terutama setelah level istimewa yang ia tampilkan di Piala Dunia.

Dari pihak Barcelona, pesan yang disampaikan bernada menenangkan, dengan penegasan atas kepercayaan terhadap kemampuan dan potensi pemain itu, karena direksi olahraga memahami dengan baik levelnya dan menilai ia memiliki modal teknis yang cukup untuk menjadi elemen penting dalam tim.

Para pejabat klub menegaskan pentingnya menyikapi fase saat ini dengan kesabaran, berangkat dari keyakinan mereka bahwa Olmo akan mendapatkan peluang untuk membuktikan kemampuannya dan memperkuat posisinya dalam rencana Flick seiring berjalannya musim.

Dengan demikian, pertemuan itu memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk menjelaskan posisi masing-masing dan menghapus segala kesalahpahaman yang mungkin terjadi, sebab Barcelona tidak berencana melepas pemain tersebut, dan Dani Olmo pun tidak berniat mencari jalan keluar dari klub.

Meski ada ketertarikan dari Bayern Munich, tidak ada kesepakatan apa pun yang sedang berjalan saat ini, sementara prioritas pemain tersebut tetap mengamankan posisi penting di skuat Barcelona.



