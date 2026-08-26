Barcelona mulai melakukan pergerakan untuk mendatangkan bek klub Jerman, Hamburg, pada bursa transfer saat ini.

Menurut jurnalis Florian Plettenberg, reporter jaringan Sky Sport Jerman, negosiasi antara Barcelona dan Hamburg masih berlangsung, di tengah keinginan klub Katalan itu untuk merekrut bek muda Mikael Baza, sementara sang pemain menunjukkan antusiasme besar untuk menjalani pengalaman baru di Spanyol.

Baza berusia 16 tahun dan menempati posisi bek tengah, serta dikenal dengan kepiawaiannya bermain dengan kaki kiri, sementara kontraknya bersama Hamburg hanya tersisa satu tahun, sesuatu yang dapat memudahkan proses transfernya.

Reporter Sky Jerman itu menjelaskan bahwa Barcelona tidak berencana langsung mempromosikan sang pemain ke tim utama, karena klub telah menyusun program untuk pengembangannya yang dimulai melalui Barcelona Atletic dan tim Barcelona U-19, sebelum secara bertahap dipromosikan ke tim utama jika ia terus berkembang.

Mikael Baza mendapatkan perhatian media tambahan, karena ia merupakan sepupu bek Jerman Jonathan Tah, bintang Bayern Munich.

Para petinggi Barcelona menilai bahwa bek muda ini memiliki kualitas yang membuatnya layak menjadi salah satu talenta pertahanan paling menonjol dalam beberapa tahun mendatang, hal yang mendorong klub untuk bergerak lebih awal guna merekrutnya sebelum klub-klub Eropa lain masuk ke jalur negosiasi.