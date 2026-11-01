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Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menghadirkan kejutan taktik besar dalam Der Klassiker baru-baru ini. Ia meninggalkan sistem pertahanan yang biasa digunakannya demi menyulitkan Bayern Munich. Keputusan berani untuk kembali menerapkan formasi empat bek itu mendapat banyak pujian dari para pemain senior Dortmund setelah mereka meraih hasil imbang lewat perjuangan keras.

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Kovac beralih ke lini belakang empat pemain untuk lawatan ke Munchen

Dalam keputusan yang mengejutkan banyak pihak, Dortmund meninggalkan pakem pertahanan yang belakangan mereka gunakan dan memasang lini belakang empat pemain melawan Bayern. Pertaruhan taktik itu membuahkan hasil ketika Dortmund meraih hasil imbang 2-2 di Allianz Arena, meski sistem tersebut belum pernah mereka gunakan lagi di liga sejak kekalahan dari RB Leipzig pada Maret 2025. Kovac telah menghabiskan waktu berbulan-bulan melatih formasi dengan tiga bek tengah, sehingga perubahan mendadak untuk pertandingan domestik terbesar musim ini merupakan risiko besar.

Dampak perubahan itu langsung dirasakan para pemain di lapangan. Mereka merasa formasi baru tersebut memungkinkan Dortmund bersaing lebih efektif dengan raksasa Bavaria itu. “Niko membuat keputusan jenius dengan lini belakang empat pemain,” kata kiper Gregor Kobel, seperti dikutip Kicker. Pemain tim nasional Swiss itu mengagumi keputusan pelatihnya, menyebut perubahan tersebut “sangat berani” mengingat besarnya taruhan dalam laga itu dan kualitas lawan.

Kesulitan dalam latihan mendahului keberhasilan di Allianz

Menariknya, penerapan sistem baru itu jauh dari mulus menjelang pertandingan. Nico Schlotterbeck, yang berduet dengan Waldemar Anton di jantung pertahanan, mengungkap latihan terakhir yang tidak berjalan lancar dan sempat mengancam rencana sang pelatih sebelum sepak mula. Alih-alih langsung menunjukkan keunggulan taktik, sesi latihan terakhir skuad berlangsung kurang memuaskan dan tidak padu, sehingga menyisakan banyak pertanyaan menjelang laga.

“Pelatih berbicara dengan saya dan Waldi tentang pendapat kami mengenai sistem itu. Tim berkomitmen menerapkannya kemarin. Sesi latihan terakhir bukan yang terbaik, Anda bisa bertanya kepada pelatih soal itu, tetapi tim berkomitmen, dan itu yang terpenting,” jelas bek tersebut.

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Keraguan soal taktik dikesampingkan sebelum menghadapi Bayern

Kovac membenarkan cerita itu dan menyatakan bahwa latihan terakhir yang buruk sering kali diikuti penampilan yang lebih baik saat pertandingan. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa tim berlatih dengan lini belakang empat pemain untuk mengantisipasi pola permainan Bayern yang kerap berulang, tetapi ia belum sepenuhnya puas dengan penerapannya dalam latihan. Meski begitu, ia percaya pengalaman para pemainnya menggunakan sistem serupa di tim nasional masing-masing akan membantu mereka mengatasi tekanan pada hari pertandingan.

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“Kemarin kami berlatih dengan lini belakang empat pemain dan menjalani sejumlah latihan, karena pola-pola itu selalu berulang di sini, di Munchen. Saya belum sepenuhnya puas, tetapi biasanya, jika sesi latihan terakhir tidak berjalan begitu baik, pertandingan justru berjalan lebih baik. Dan itulah yang terjadi hari ini. Anda bisa melihat bahwa para pemain bermain dengan lini belakang empat orang di tim nasional,” ungkap Kovac.

Menghormati sang juara tanpa rasa takut

Hasil itu menunjukkan tekad Dortmund, yang kerap kesulitan tampil konsisten dalam beberapa lawatan terakhir ke Allianz Arena. Schlotterbeck menyimpulkan bahwa perpaduan strategi dan mentalitas tim sangat tepat untuk laga tersebut.

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“Taktik, intensitas, rasa hormat yang diperlukan, tetapi tanpa rasa gentar. Secara keseluruhan, semuanya berjalan baik hari ini, dan karena itulah semua orang pantas mendapat pujian hari ini: pelatih dan tim,” tegas pemain tim nasional Jerman itu.