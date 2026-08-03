Manchester City terus melancarkan upaya gigihnya untuk merampungkan transfer bintang timnas Maroko Ayoub Bouaddi dari klub Prancis Lille, dalam sebuah kesepakatan yang bisa jadi paling menonjol dan termahal sepanjang bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah persaingan Eropa yang sengit untuk memperebutkan jasa gelandang Maroko yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 itu.

Jurnalis Jerman Florian Plettenberg, dari jaringan "Sky Sports", mengungkapkan bahwa Ayoub Bouaddi sebenarnya telah mencapai kesepakatan lisan penuh dengan manajemen Manchester City terkait syarat-syarat pribadi, gaji, dan durasi kontrak, dalam langkah yang dinilai sebagai kemajuan menuju penyelesaian kesepakatan.

Negosiasi dengan Lille masih menemui jalan buntu

Namun negosiasi antara kedua klub masih berlangsung alot, mengingat tuntutan finansial besar yang diajukan klub Prancis Lille untuk menyetujui kepergian bintang Maroko mereka, yang dianggap sebagai salah satu aset olahraga dan komersial paling menonjol bagi tim Prancis tersebut.

Plettenberg menunjukkan bahwa banyak klub besar Eropa memantau dengan penuh perhatian perkembangan situasi gelandang Maroko itu, namun Manchester City tetap menjadi yang paling dekat saat ini untuk merampungkan kesepakatan, berkat kemajuannya dalam negosiasi dan kemampuan finansialnya yang luar biasa.

Presiden Lille mengejutkan semua orang

Dalam pernyataan yang kontroversial, Olivier Létang, presiden klub Prancis Lille, mengakui adanya minat luas dari sejumlah klub besar Eropa untuk merekrut Bouaddi, namun ia mengejutkan semua orang saat berkata dengan nada tegas: "Hanya sedikit klub yang mampu menanggung biaya Ayoub saat ini".

Létang menegaskan bahwa bintang Maroko itu akan tetap berada di barisan timnya, seraya menunjukkan bahwa tawaran-tawaran resmi memang sebenarnya sudah ada, tetapi situasinya tetap sama dengan semua pihak yang berminat, sambil membantah adanya kesepakatan final dengan klub mana pun hingga saat ini.

Lille menolak tawaran-tawaran resmi dan menuntut lebih dari 100 juta euro

Ketika Létang ditanya tentang kemungkinan Manchester City membeli pemain Maroko itu dengan nilai yang melampaui batas 100 juta euro, ia menjawab dengan tegas: "Satu-satunya kenyataan hari ini adalah bahwa Ayoub adalah pemain Lille seratus persen. Ya, tawaran resmi memang sudah ada, tetapi sama sekali tidak memuaskan, karena Ayoub adalah pemain yang sangat penting dan menjadi poros bagi kami dan bagi proyek olahraga kami".