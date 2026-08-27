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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Langkah baru dari Alvarez untuk mewujudkan impian Barcelona, Simeone merespons dengan tegas

Transfers
LaLiga
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
D. Simeone
Spanyol
Argentina

Absen dari latihan untuk hari kedua secara beruntun

Pemain bintang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, menempuh opsi baru untuk mencoba meyakinkan klubnya agar menyetujui penjualannya ke Barcelona pada musim panas ini.

Untuk hari kedua secara beruntun, Julian Alvarez tidak berlatih bersama rekan-rekannya, pada hari Kamis ini di lapangan latihan Cerro del Espino di Majadahonda.

Klub kembali mengumumkan bahwa absennya pemain Argentina itu disebabkan oleh "sakit", namun situasi sang penyerang semakin memburuk seiring hanya tersisa empat hari menjelang penutupan bursa transfer.

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Sementara Atletico Madrid mengeluarkan pernyataan di situs resminya yang menegaskan sikapnya bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona terkait kepindahan Julian Alvarez, surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkap rincian langkah terbaru penyerang Argentina itu dalam upaya mewujudkan impiannya mengenakan warna Barca.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Julian Alvarez telah menghubungi para pemimpin timnya, Koke, Jan Oblak, dan Gimenez, untuk membantunya menyelesaikan masalahnya dengan Atletico Madrid, agar Barcelona dapat bernegosiasi untuk kepindahannya.

 Namun pelatih Atletico, Diego Simeone, memberi tahu para pemain bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahwa keputusan itu hanya menjadi urusan klub, sehingga mereka tidak dapat membantunya.

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