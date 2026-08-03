Langkah baru dari agen Alvarez untuk memuluskan kepindahannya ke Barcelona

Para agen Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, berencana datang ke Barcelona pekan ini untuk menentukan strategi yang akan ditempuh bersama klub Catalan tersebut.

Hal ini terjadi di tengah keinginan Barcelona untuk merampungkan transfer Alvarez, meski Atletico Madrid bersikap tegas dan tidak fleksibel, serta menutup rapat pintu bagi segala negosiasi.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Alvarez, yang berusia 26 tahun, sejak beberapa bulan lalu menjadi target terbesar Barcelona di bursa transfer, bukan hanya untuk memperkuat lini serang, tetapi juga sebagai transfer strategis terpenting bagi Barca.

Sikap tegas Atletico Madrid, serta penutupan pintu sepenuhnya bagi negosiasi, telah menghentikan segala kemajuan dalam transfer ini.

Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa para agen pemain berniat tiba di Barcelona pekan ini untuk menentukan strategi yang akan ditempuh bersama klub Catalan tersebut.

Informasi yang tersedia menegaskan perlunya kesepakatan mengenai strategi yang bertujuan mencoba menggerakkan transfer Alvarez, sehingga para agen pemain internasional Argentina itu berniat mengunjungi ibu kota Catalan dalam beberapa hari ke depan.

Barcelona juga menginginkan Julian Alvarez mengambil langkah tambahan dalam sikap publik yang ia sampaikan saat Piala Dunia, ketika ia meminta klubnya untuk mengizinkannya pergi demi mewujudkan mimpinya.

Dalam konteks yang sama, klub Catalan itu ingin Alvarez menyatakan secara terang-terangan bahwa keinginannya adalah bermain di Barcelona, dan dalam kasus itu klub akan menaikkan tawarannya dari 100 juta euro yang telah diajukan menjadi 115 juta euro.

Hans Flick, pelatih Barcelona, menegaskan pada Senin ini, di penghujung pemusatan latihan yang digelar tim di Inggris, kesepakatannya dengan pekerjaan yang dilakukan Deco, direktur olahraga klub Catalan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dirinya menyadari Barca harus melakukan sesuatu untuk memperkuat lini serang.