Agen Vinicius Junior, bintang Real Madrid, menambah polemik seputar masa depan pemain asal Brasil itu dengan pesan baru, pada hari Rabu ini.

Michael Yormark, presiden perusahaan "Roc Nation", agensi yang mewakili bintang Real Madrid Vinicius Junior, sebelumnya telah memicu gelombang spekulasi seputar masa depan pemain Brasil tersebut, pada hari Selasa kemarin, setelah mengunggah sebuah pesan melalui media sosial begitu ia mendarat di Bandara Heathrow, London, yang berbunyi: "London, aku datang. Ayo kita mulai!", di tengah berlanjutnya rumor yang terus meningkat mengenai ketertarikan Arsenal untuk merekrut pemain Real Madrid tersebut.

Surat kabar "AS", pada hari Rabu ini, mengatakan bahwa Michael Yormark tidak pernah berhenti bepergian, dan tujuan-tujuannya mengungkap banyak hal tentang apa yang mungkin terjadi di balik layar.

Agen Vinicius mengunggah sebuah foto di akun media sosialnya hari ini, dengan menyertakan komentar: "Langit cerah di Madrid, ini adalah hari yang indah".

Pesan baru itu memicu polemik besar seputar masa depan Vinicius, yang kontraknya berakhir setelah musim depan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kehadiran sang agen di Madrid menambah polemik seputar transfer Real Madrid, karena agensinya menangani urusan Vinicius dan Yan Diomande, pemain Leipzig. Dengan kata lain, agensi tersebut mengetahui sepenuhnya kabar terpenting Real Madrid saat ini. Pemain Leipzig tersebut hampir menuntaskan transfernya ke Real Madrid, dan hanya tinggal sentuhan akhir saja. Adapun perpanjangan kontrak pemain Brasil itu masih tersangkut dalam kebuntuan, tertunda sejak lama, dan saat ini tengah melewati momen-momen krusial.

Michael Yormark tiba pagi ini, dan tampak ditemani Tata Suares, salah satu anggota agensinya sekaligus salah satu asisten dekatnya di Madrid. Seperti biasa, belum ada apa pun yang diungkap hingga saat ini, sehingga membuat para pendukung Real Madrid dalam keadaan menanti.