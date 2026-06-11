Landasan "Tanah Kokoh"... Laporta Memulai Masa Jabatan Kedua dengan Kesepakatan Penyelamatan Barcelona

Dalam langkah strategis yang mencerminkan keseriusan Juan Laporta dalam menghadapi krisis keuangan berkepanjangan yang dialami FC Barcelona, klub tersebut mengumumkan penunjukan pakar perbankan Sergio Serrano sebagai direktur keuangan baru, bersamaan dengan dimulainya masa jabatan kedua Laporta secara resmi pada 1 Juli mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "El Confidencial", penunjukan Serrano merupakan bagian penting dari rencana Laporta untuk restrukturisasi ekonomi menyeluruh klub Catalantersebut, dengan tujuan menempatkan Barcelona pada landasan keuangan yang kokoh selama tahun-tahun mendatang.

Sergio Serrano memiliki pengalaman perbankan yang mumpuni selama sekitar 25 tahun di pasar modal. Sebelum bergabung dengan Barcelona, ia menjabat posisi kepemimpinan di Banco Sabadell dan memainkan peran penting dalam proses restrukturisasi dana tabungan "Caja de Ahoros del Mediterráneo" (CAM).

Serrano akan memimpin operasi keuangan utama klub, melaporkan langsung kepada Direktur Jenderal Manel del Río, serta bekerja sama erat dengan Ferran Olivi, anggota dewan direksi yang baru terpilih, yang diperkirakan akan menjabat sebagai Wakil Presiden klub bidang ekonomi.

Salah satu tugas mendesak yang dihadapi direktur keuangan baru ini adalah restrukturisasi utang proyek "Espai Barça", di mana klub berencana meningkatkan jumlah pinjaman dari Bank Goldman Sachs, setelah pendanaan awal sebesar 1,45 miliar euro tidak memenuhi kebutuhan aktual proyek tersebut.

Selain itu, Serrano akan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan sponsor dan menarik investasi baru, sebagai bagian dari rencana ambisius yang bertujuan mencapai stabilitas keuangan berkelanjutan bagi klub Catalan tersebut.

Sebuah kebetulan yang menarik adalah bahwa Serrano mengenal Direktur Komunikasi klub, Gabriel Martínez, karena keduanya pernah bekerja sama di Bank Sabadell selama krisis penyelamatan dana "CAM".