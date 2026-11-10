Dalam kabar yang telah lama dinanti para penggemar Barcelona, bintang asal Spanyol Dani Olmo semakin dekat untuk kembali ke lapangan, setelah absen yang sangat memengaruhi perhitungan pelatih Hansi Flick dalam laga-laga terpenting musim ini.

Playmaker Barca (28 tahun) itu absen membela tim sejak laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa pada 20 Oktober lalu, ketika cedera otot adduktor kiri memaksanya meninggalkan lapangan, sehingga ia harus menjalani perjalanan pemulihan dan rehabilitasi yang panjang setelahnya.

Absennya Olmo merupakan pukulan telak bagi Barcelona, sebab Flick kehilangan jasanya dalam laga-laga krusial menghadapi Real Madrid, Aston Villa, dan Atletico Madrid, pertandingan-pertandingan yang kehadiran pemain sekaliber Olmo mampu menciptakan perbedaan di sepertiga akhir lapangan.

Namun, menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", hari-hari terakhir membawa kabar gembira di dalam lingkungan klub Catalan tersebut, di mana pemain internasional Spanyol itu merasakan perkembangan yang besar dan menunjukkan keyakinan penuh akan kesiapannya untuk kembali.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Olmo pulih dengan sangat baik, dan kemajuannya dalam program rehabilitasi melampaui ekspektasi, hingga tim pelatih menilai bahwa ia sebenarnya sudah bisa tampil seandainya ada pertandingan di tengah pekan ini.

Tim medis dan tim pelatih kini menetapkan satu target yang jelas: menyiapkan Olmo untuk memperoleh izin medis guna tampil dalam laga liga berikutnya menghadapi Villarreal, yang dijadwalkan pada Minggu, 22 November.

Pemain itu akan memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk mencapai kondisi fisik terbaik yang memungkinkan, melalui latihan-latihan khusus dan intensif, sebagai persiapan menyambut comeback yang dinantikan dan dapat mengembalikan banyak kekuatan ofensif Barcelona menjelang fase krusial musim ini.