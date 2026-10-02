Menurut portal Transfermarkt.de pemain ofensif itu mampu meningkatkan nilai pasarnya sebesar sepuluh juta euro menjadi 180 juta euro. Berkat penampilan kuatnya di Piala Dunia, ia sebelumnya sudah menaikkan angka itu ke rekor tertinggi 170 juta euro yang belum pernah dicapai di Bundesliga. Rekor tersebut sebelumnya dipegang Erling Haaland dengan 150 juta euro, yang ia catatkan pada 2021 saat masih di BVB.

Olise kembali berada dalam performa puncak mutlak pada musim yang masih sangat muda ini. Dengan gol kemenangan untuk tim nasional Prancis melawan Belgia (1-0), pemain 24 tahun itu mencetak gol kesembilannya dalam laga kompetitif kesembilan. Ditambah lima assist, yang membuatnya saat ini rata-rata hanya membutuhkan sekitar 47 menit untuk terlibat dalam satu gol.

Setelah itu, pelatih baru Prancis Zinedine Zidane dibuat terpukau. "Dia adalah bakat alami yang luar biasa dan benar-benar suka bermain sepak bola. Itu terlihat. Dia merasakan permainan. Saya senang berada di sisinya," katanya setelah laga melawan Belgia.

Transfermarkt: Siapa pemain termahal di dunia - dan di depan Michael Olise?

Untuk Bayern saja, musim ini ia sudah membukukan delapan gol dan empat assist. Setelah trigolnya dalam pesta 7-0 sang juara rekor Jerman atas Union Berlin sebelum jeda internasional, direktur olahraga FCB Max Eberl langsung memasukkannya ke lingkaran favorit untuk memenangi Ballon d'Or.

Olise, seperti juga rekan setimnya Harry Kane, ada dalam daftar 30 kandidat untuk trofi tersebut. Kepada pemain Inggris itu, pria 53 tahun tersebut memang memberi peluang besar, "tetapi Michael dengan cara dia bermain sepak bola juga menyusup ke lingkaran itu. Jadi bagi saya dia jelas termasuk pesepak bola terbaik di dunia".

Namun, dalam pemilihan yang sangat diperhatikan pada akhir Oktober, hanya performa musim yang telah berakhir yang akan dinilai. Pada periode itu, Olise juga mampu meyakinkan. Selain lima assist di Piala Dunia, pada akhirnya ia membukukan 53 (!) kontribusi gol untuk Bayern.

Selain duo Bayern yang begitu klop itu, Lamine Yamal (FC Barcelona) dan Kylian Mbappe (Real Madrid) juga termasuk kandidat peraih Ballon d'Or, yang belakangan sama-sama gencar mempromosikan diri. Nama pertama, bersama Erling Haaland (Manchester City), menurut Transfermarkt.de dengan nilai 220 juta euro dianggap sebagai pemain termahal di dunia - diikuti Mbappe (200 juta euro) dan Olise. Sementara itu, nilai pasar Kane, karena usianya yang sudah tidak muda lagi (33), berada di angka 60 juta euro.

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