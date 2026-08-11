Perjalanan Mykhailo Mudryk dalam beberapa bulan terakhir bisa diringkas sebagai perjalanan panjang penuh penantian dan upaya untuk kembali ke jalur yang benar. Winger asal Ukraina itu, yang bergabung dengan Chelsea sebagai salah satu bakat muda paling menonjol di negaranya dan salah satu pemain paling menjanjikan di Eropa Timur, belum mampu mewujudkan ambisi yang mengiringi kepindahannya ke klub asal London tersebut.

Chelsea sendiri tidak dalam keadaan yang lebih baik, karena tim belum meraih kesuksesan yang diharapkan, sementara Mudryk mendapati dirinya jauh dari lapangan setelah dijatuhi larangan bermain akibat kasus doping. Hal ini mendorong klub untuk mencari jalan keluar yang sesuai bagi sang pemain, yang mungkin melalui peminjamannya pada bursa transfer saat ini.

Setelah absen dalam waktu yang lama, Mudryk mulai merasakan secercah harapan untuk kemungkinan memulihkan karier sepak bolanya. Winger Ukraina itu, yang dikenal dengan gayanya yang berani dan tatonya yang mencolok, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke lapangan dalam pertandingan persahabatan Chelsea melawan Juventus.

Meski partisipasinya terbatas, sekadar menjalani menit-menit baru dengan seragam Chelsea merupakan langkah penting baginya, sebelum perasaan itu semakin kuat saat penampilannya melawan Milan dan Johor.

Total partisipasi Mudryk dalam pertandingan-pertandingan ini hanya mencapai 16 menit, di tengah absennya yang panjang dari kompetisi resmi, di mana pertandingan resmi terakhirnya kembali ke November 2024.

Larangan akibat doping membekukan kariernya

Perjalanan sepak bola Mudryk terhenti secara tiba-tiba setelah terbukti keterlibatannya dalam kasus terkait penggunaan doping, yang pada awalnya mengakibatkan ia dilarang bermain sepak bola atau berlatih di level profesional selama empat tahun.

Namun, pemain Ukraina itu tidak menerima gagasan untuk menjauh dari sepak bola dengan cara seperti ini, dan menolak larangan tersebut berubah menjadi akhir kariernya di level tertinggi.

Selama masa absennya, Mudryk melanjutkan latihannya secara individu di lapangan milik sebuah klub non-profesional di London, berusaha menjaga kebugarannya dan menanti kesempatan yang memungkinkannya kembali ke lapangan.

Meski namanya tetap hadir dalam kontroversi karena berbagai alasan, di antaranya kemunculannya yang terkait dengan gim "Counter-Strike", tekadnya untuk kembali akhirnya mulai membuahkan hasil pada musim panas 2026.

Xabi Alonso mencari jalan keluar bagi Mudryk

Dengan banyaknya pemain dalam skuad Chelsea, di samping kebutuhan tim untuk melakukan perubahan di lini serang, Xabi Alonso berupaya memangkas daftar pemain dan menata ulang komposisinya, di tengah sejumlah masalah terkait perencanaan untuk musim baru.

Mudryk masuk dalam daftar pemain yang diharapkan Chelsea untuk dipinjamkan ke salah satu klub Eropa, guna memberinya kesempatan bermain secara reguler dan memulihkan levelnya secara bertahap setelah masa absen yang panjang, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "AS".

Nama Mudryk dikaitkan dengan kepindahan ke Coventry City, tim yang baru saja promosi ke Championship Inggris di bawah kepemimpinan Frank Lampard, akan tetapi opsi kepindahan ke klub Prancis Strasbourg mulai mendapatkan momentum dalam beberapa waktu terakhir.

Dukungan finansial yang dapat diberikan Chelsea mungkin menjadi faktor pendukung untuk merampungkan kepindahan pemain ke liga Prancis, dalam upaya memberinya lingkungan yang sesuai untuk memulihkan levelnya dan mendapatkan menit bermain secara reguler.

Sebaliknya, media Inggris, di antaranya lembaga penyiaran Inggris "BBC", mengisyaratkan bahwa Mudryk lebih memilih untuk bertahan di Inggris, dengan harapannya untuk bergabung ke salah satu klub Liga Primer Inggris.

Pemain itu juga mendapat perhatian dari klub-klub lain di Italia, yang berarti masa depannya masih terbuka untuk beberapa opsi selama bursa transfer saat ini.

Kontrak jangka panjang membuat Chelsea tetap optimis dengan masa depannya

Meski dengan semua yang telah dilalui Mudryk selama periode lalu, Chelsea masih menyimpan sejumlah optimisme mengenai masa depan pemain, terutama karena kontraknya dengan klub berlaku hingga tahun 2031.

Tantangan terbesar bagi winger Ukraina itu tetaplah memulihkan kesiapan fisik dan teknisnya, kemudian mendapatkan kesempatan nyata untuk bermain secara reguler, baik di dalam Chelsea maupun melalui pengalaman peminjaman baru.

Setelah berbulan-bulan absen, karier Mudryk tampak berada di titik balik baru; entah kepulangan dalam laga persahabatan itu menjadi awal jalan untuk memulihkan bakatnya, atau merupakan langkah pertama menuju kepergiannya dari Chelsea demi mencari kesempatan yang mengembalikan kariernya ke jalur yang benar.