Bagikan Ikuti GOAL di Google

Masa kepemimpinan Sabri Lamouchi sebagai pelatih kepala timnas Tunisia hanya bertahan lima bulan. Ia ditunjuk pada Januari 2026, lalu dipecat pada pertengahan Juni setelah Tunisia menelan kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada laga pembuka mereka di Piala Dunia.

Iklan

Pelatih asal Prancis itu mengungkap kembali kisah di balik pemecatannya yang mengejutkan saat tampil sebagai tamu dalam program "Riolo Club" di jaringan "RMC Sport" asal Prancis. Ia menyampaikan keheranannya atas waktu pengambilan keputusan tersebut. Ia menegaskan bertanggung jawab atas kekalahan itu, tetapi tidak menyangka tugasnya akan berakhir secepat itu.

"Bagaimanapun, apa yang terjadi saat melawan Swedia harus dijelaskan. Kami adalah Tunisia, dan kami harus sadar akan level para pemain yang kami miliki, juga klub dan liga tempat mereka bermain. Mungkin sebagian dari mereka bahkan bukan pemain inti di klubnya," ujar Lamouchi.

Ia melanjutkan: "Besarnya skor membuat kami harus menonton ulang dan menganalisis pertandingan. Saat skor 2-1, dalam 20 menit terakhir babak pertama, kami lebih dekat untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 daripada kebobolan gol ketiga. Namun, kami kebobolan akibat kesalahan individu yang fatal, dan hal itu menghancurkan pemain yang melakukannya sekaligus seluruh tim."

"Setelah itu semuanya berakhir, dan pintu terbuka lebar bagi lawan. Bahkan dua gol pertama kami terima dari situasi yang sudah pernah kami latih," tambahnya.

Iklan Iklan

Lamouchi mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka akan dipecat setelah pertandingan itu. Ia justru yakin akan tetap memimpin tim nasional pada sisa perjalanan di Piala Dunia. "Kami kembali ke hotel, dan saya yakin akan memimpin latihan keesokan harinya. Pagi berikutnya saya bangun dan mendapati ada panggilan tak terjawab, dan tentu saja ada sejumlah rumor," katanya.

Topik Terkait

"Kami berangkat ke latihan, dan saya diminta untuk tidak keluar ke lapangan. Saya diberi tahu bahwa ada sebuah cuitan yang diunggah lalu dihapus, sementara para pejabat federasi mengatakan kepada saya bahwa cuitan itu sama sekali tidak pernah ada," lanjutnya.

Lamouchi menambahkan: "Saya berbicara dengan para pemain di ruang ganti, dan banyak dari mereka mendatangi saya dan berkata: kita memulai bersama dan akan mengakhiri bersama. Kami kembali ke hotel dan saya yakin akan memimpin latihan keesokan harinya, lalu pertandingan yang dijadwalkan tiga hari kemudian. Satu jam kemudian, presiden dan wakil presiden memberi tahu saya bahwa kami harus berhenti. Mereka menelepon saya, dan saya turun ke kamar mereka di hotel yang sama. Di sana mereka menjelaskan bahwa keputusan itu sulit, tetapi perlu."

Iklan

Federasi Sepak Bola Tunisia sebelumnya sempat mengunggah sebuah cuitan di akun media sosialnya sebelum dengan cepat menghapusnya, sebuah langkah yang mendahului pemecatan Lamouchi.

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: "Yang mengejutkan saya adalah penggantinya sudah berada di pesawat, artinya keputusan itu telah diambil sebelumnya. Padahal kami terpisah 15 jam penerbangan!"

Iklan

Hervé Renard adalah pelatih yang dipanggil Federasi Tunisia untuk menggantikan Lamouchi dalam waktu singkat, sebelum tim nasional mengakhiri keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 dengan tiga kekalahan, yakni 5-1 dari Swedia, 4-0 dari Jepang, dan 3-1 dari Belanda.

Sementara itu, Renard, yang kini menjabat pelatih timnas Pantai Gading, menjelaskan dalam pesan rekaman yang ditayangkan dalam program tersebut bahwa penunjukannya tidak direncanakan sebelumnya. "Penjelasannya sangat sederhana. Saya sedang berada di rumah saya di Senegal, pukul dua siang, ketika agen saya menelepon dan bertanya: apakah kamu tertarik dengan Tunisia? Saya menjawab: dengar, Farid, apakah Sabri sudah pergi? Sebab mereka baru bertanding pada malam sebelumnya," ujarnya.

Iklan

Ia melanjutkan: "Dia berkata kepada saya: ya, dia akan pergi. Lalu saya bilang kepadanya: seperti yang kamu tahu, saya sedang duduk di sofa menonton Piala Dunia, jadi saya setuju. Persis seperti itulah yang terjadi."

"Kalau bukan saya, pasti orang lain. Begitulah sifat pasar kerja. Saya tidak bergerak ke arah itu, dan tidak ada yang menghubungi saya sebelumnya, itu sudah pasti," tambah Renard.

Iklan

Lamouchi menanggapi pernyataan Renard dengan menegaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam pribadi kepadanya. Namun, ia mengkritik cara federasi menangani situasi tersebut. "Saya sama sekali tidak memahami keputusan federasi... Dia benar ketika mengatakan bahwa begitulah sifat profesi ini, dan bahwa orang lain akan mengambil alih tugas itu jika bukan dia. Namun, ada nilai dan prinsip tertentu dalam profesi ini, dan saya tidak bekerja dengan cara seperti itu, dan saya tidak akan bertindak seperti itu," katanya.

Ia menambahkan: "Saya tidak menyimpan dendam kepadanya, saya tidak punya masalah dengan Hervé. Yang mengganggu saya adalah ini hanyalah sebuah pertandingan sepak bola, dan sayalah yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Tunisia, jadi tidak perlu berlebihan. Setiap orang harus memikul tanggung jawabnya, dan saya memikul tanggung jawab saya serta tahu betul apa yang terjadi."