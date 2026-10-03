Spanyol pada Sabtu malam juga berhasil mengakhiri laga ketiga mereka di UEFA Nations League periode internasional ini dengan kemenangan. Setelah menang atas Inggris dan Kroasia, Republik Ceko juga ditaklukkan: 3-1. Lamine Yamal, Rodri, dan Mikel Merino mencetak gol-gol Spanyol. Jiri Slama sempat memperkecil ketertinggalan, meski ia juga tak mampu mencegah Republik Ceko tetap tanpa poin. Inggris dan Kroasia, dua negara lain di grup ini, lebih dahulu bermain pada hari yang sama.

Sesuai perkiraan, laga di Oviedo sebagian besar berjalan satu arah, dengan Yamal sudah bisa mencetak gol bahkan dalam semenit pertama. Winger kanan itu belum sepenuhnya siap menyambut umpan terobosan Dani Olmo dan melepaskan tembakan yang melebar.

Hanya beberapa menit kemudian, Yamal akhirnya mencetak gol. Kandidat Ballon d'Or itu menerima bola di tepi kotak penalti dan memperdaya Roman Macek dengan sebuah gerak tipu, sebelum melengkungkan bola dengan kaki kiri ke pojok atas gawang secara indah: 1-0.

Spanyol sepenuhnya mendominasi Ceko, yang membuat ketajaman tim tuan rumah tak selalu terjaga. Namun, rangkaian serangan indah tak pernah benar-benar jauh. Yamal nyaris mencetak gol keduanya lewat sebuah lob yang jatuh tipis di samping gawang Antonín Kinský. Kiper Spurs itu membuat pemain PSV Matej Kovár tetap duduk di bangku cadangan.

Sesaat setelah Dani Olmo melepaskan tembakan tepat ke arah Kinský dari posisi bebas, juara dunia itu akhirnya unggul 2-0. Pedri menggiring bola masuk ke kotak penalti dan melihat bola disodok menjauh dari kakinya oleh seorang pemain Ceko, yang secara tak sengaja memberi Rodri kesempatan untuk menyontek bola masuk: 2-0.

Setelah jeda, pada awalnya tak banyak yang berubah dari jalannya pertandingan. Spanyol tetap mendominasi dan terus membuang peluang, sehingga celah untuk gol balasan tetap terbuka dan itu akhirnya datang melalui Slama, yang mengecoh David Raya dengan tembakan ke tiang jauh: 2-1.

Hampir langsung setelah itu, Republik Ceko juga bisa saja menyamakan kedudukan lewat mantan pemain Feyenoord Ondrej Lingr, yang tiba-tiba mendapat bola tepat di kakinya dari Raya yang tampil kurang meyakinkan. Namun, tembakan pemain Ceko itu terlalu lemah, sehingga memberi Raya kesempatan untuk kembali tepat waktu ke depan gawangnya.

Gol penyama kedudukan tampak sempat benar-benar datang tak lama kemudian, ketika Raya salah mengantisipasi bola tinggi secara total dan Ryan Naderi menyambar bola muntah menjadi gol. Wasit Vassilis Fotias membantu Spanyol dengan menganulir gol itu karena pelanggaran terhadap Robin Le Normand.

Kapten Ladislav Krejci menerima kartu kuning atas protes kerasnya dan beberapa menit kemudian harus meninggalkan lapangan lebih cepat, setelah melakukan pelanggaran profesional untuk mematahkan serangan Spanyol berikutnya.

Satu menit sebelum waktu normal usai, Spanyol memastikan kemenangan. Víctor Muñoz dari jarak dekat masih bisa digagalkan Kinský, yang setelah itu tak mampu mencegah Merino akhirnya melepaskan tembakan: 3-1. Spanyol akan menutup periode internasionalnya pada Selasa di Kroasia, sementara Republik Ceko pada saat yang sama akan bermain di Inggris.



