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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal menyamai rekor luar biasa Kylian Mbappe di Liga Champions meski Barcelona kalah dari PSG

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Lamine Yamal mencapai tonggak bersejarah meski Barcelona kalah 4-2 di kandang Paris Saint-Germain pada Selasa malam. Pemain sayap berusia 19 tahun itu mencetak golnya yang ke-13 di Liga Champions UEFA, menyamai rekor Kylian Mbappe untuk gol terbanyak yang dicetak pemain remaja di kompetisi tersebut.

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Malam bersejarah di tengah kekecewaan di Paris

Yamal menorehkan babak baru dalam sejarah sepakbola meski penampilan individunya naik turun saat Barcelona kalah 4-2 di kandang PSG. Winger berusia 19 tahun itu mencetak gol dalam laga penting Liga Champions tersebut. Golnya di ibu kota Prancis itu merupakan yang kedua dari tiga penampilannya di Liga Champions musim ini, sekaligus membawa total golnya sepanjang karier di kompetisi tersebut menjadi 13.

Jumlah itu membuatnya sejajar dengan Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak di kalangan pemain remaja sepanjang sejarah kompetisi. Meski hasilnya mengecewakan bagi Barcelona, gol terbaru Yamal semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta elite sepakbola Eropa.

Samai Mbappe di panggung besar

Momen itu terjadi pada menit ke-79 di Parc des Princes. Yamal bergerak tanpa terdeteksi ke belakang lini pertahanan PSG sebelum menaklukkan kiper Matvey Safonov untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Gol tersebut menempatkannya sejajar dengan Mbappe di puncak daftar pencetak gol remaja dalam kompetisi antarklub elite Eropa itu. Erling Haaland berada di urutan ketiga sepanjang masa setelah mencetak sepuluh gol Liga Champions sebelum berusia 20 tahun.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images
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Efisiensi di era berbeda

Gol ke-13 Yamal di Liga Champions tercipta pada penampilannya yang ke-36 di kompetisi tersebut. Sebagai perbandingan, Mbappe hanya membutuhkan 23 penampilan untuk mencapai jumlah gol yang sama saat masih remaja. Lahir pada Juli, mantan lulusan akademi Barcelona itu masih memiliki banyak waktu untuk merebut rekor tersebut seorang diri sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-20.

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Kesempatan yang terus ia dapatkan sebagai pemain inti membuka jalan baginya untuk mencetak rekor baru. Meski Mbappe memiliki rasio gol per pertandingan yang lebih tinggi pada awal kariernya, debut dini Yamal di level tertinggi dan kiprahnya yang berkelanjutan telah memungkinkannya mengumpulkan jumlah penampilan dan gol dengan laju bersejarah.

Bidik pemecahan rekor

Setelah menyamai jumlah gol Mbappe, Yamal kini berpeluang memecahkan rekor tersebut dalam laga-laga Barcelona berikutnya di Eropa. Barcelona harus segera mengalihkan fokus setelah kekalahan di Paris untuk menjalani sisa pertandingan Liga Champions mereka. Mengembalikan kiprah tim ke jalur yang tepat akan menjadi prioritas utama.

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Bagi Yamal, kesempatan menorehkan sejarah pribadi terbuka seiring ia terus mendobrak batas di sepakbola Eropa. Para penggemar sepakbola akan mengamati seberapa cepat ia merebut rekor itu untuk dirinya sendiri.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo