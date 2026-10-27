Lamine Yamal, bintang Barcelona, terus menorehkan sejarah dalam sepak bola dunia, setelah menjadi pemain pertama yang menyelesaikan 3 edisi beruntun penghargaan Ballon d'Or di antara sepuluh besar sebelum menginjak usia dua puluh tahun, dengan meraih peringkat kedelapan pada 2024, posisi runner-up pada 2025, dan peringkat ketiga pada edisi 2026.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Yamal, yang berusia 19 tahun, dengan cepat menempatkan diri di antara bintang-bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia, berkat bakat dan karakter kompetitifnya, sehingga dalam beberapa tahun saja ia mencapai prestasi kolektif dan individu yang bagi banyak pemain membutuhkan karier penuh untuk meraihnya, sementara Joan Laporta, presiden Barcelona, mengungkapkan keyakinannya atas kemampuan Yamal memenangkan Ballon d'Or di masa depan.

Dari peringkat kedelapan menjadi runner-up

Yamal memulai kehadirannya yang mencolok dalam perburuan Ballon d'Or pada 2024, ketika ia menempati peringkat kedelapan di usia 17 tahun, dalam edisi yang dimenangkan oleh pemain Spanyol Rodri, mengungguli pemain Brasil Vinicius Junior dan pemain Inggris Jude Bellingham.

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Hal itu terjadi setelah sebuah musim di mana Yamal menjalani 50 pertandingan resmi bersama Barcelona, dengan mencetak 7 gol, selain memainkan peran menonjol dalam keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar Piala Eropa 2024, yang ditutup timnas dengan kemenangan atas Inggris di partai final.

Bintang muda itu pada tahun yang sama meraih penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik.

Pada 2025, Yamal melompat ke peringkat kedua dalam urutan Ballon d'Or, di belakang pemain Prancis Ousmane Dembele, setelah menampilkan musim yang luar biasa di bawah arahan pelatih Jerman Hansi Flick, di mana ia menjalani 55 pertandingan resmi, mencetak 18 gol dan menciptakan 21 assist.

Yamal turut berkontribusi dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik, yang mencakup Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, selain menjadi salah satu elemen paling menonjol dari tim selama perjalanannya di Liga Champions, yang berakhir di babak semifinal menghadapi Inter Milan.

Ia mempertahankan penghargaan "Kopa" untuk kali kedua beruntun, menegaskan posisinya di antara bakat-bakat muda paling menonjol di dunia.

Peringkat ketiga memperkuat rekor historisnya

Pada edisi 2026, Yamal menempati peringkat ketiga di belakang pemain Inggris Harry Kane dan pemain Prancis Kylian Mbappe, sehingga meraih prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan keberadaannya di antara sepuluh besar dalam tiga edisi beruntun sebelum berusia dua puluh tahun, di samping naiknya ia ke podium penghargaan pada dua edisi terakhir.

Kemajuan ini datang setelah musim 2025-2026, di mana ia mencetak 24 gol dan menciptakan 18 assist di berbagai kompetisi, serta turut berkontribusi dalam keberhasilan Barcelona meraih Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol, dengan terus memainkan peran sentral di lini depan tim.

Di level internasional, Yamal menambahkan gelar Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol ke dalam catatan prestasinya, setelah sebelumnya meraih gelar Piala Eropa 2024.

Ia juga meraih penghargaan bakat muda terbaik dalam gala Ballon d'Or 2026, setelah memenangkan penghargaan "Kopa" pada edisi 2024 dan 2025.

Dengan angka-angka dan prestasi ini, Yamal terus mengukuhkan posisinya di antara bintang-bintang papan atas dunia, setelah memadukan gelar-gelar kolektif dengan kehadiran yang berkesinambungan dalam perburuan Ballon d'Or, meskipun ia belum melewati usia sembilan belas tahun.