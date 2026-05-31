Lamine Yamal mengungkapkan ketakutan terbesarnya menjelang Piala Dunia

Lamine Yamal sangat menantikan Piala Dunia pertamanya. Pemain sayap berusia 18 tahun dari FC Barcelona dan timnas Spanyol ini mengakui bahwa ia sempat khawatir harus absen di putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akibat cedera otot paha belakang.

Yamal mengalami cedera pada akhir April saat mengambil tendangan penalti untuk Barcelona dan harus segera digantikan oleh pelatih Hansi Flick. Lebih dari sebulan kemudian, pemain sayap ini siap untuk kembali beraksi.

''Kami sudah menantikan ini sejak akhir Kejuaraan Eropa,'' kata Yamal, yang meraih gelar juara Eropa bersama Spanyol pada 2024, kepada media Spanyol. ''Semua orang sangat termotivasi. Kami akan berangkat sebagai juara Eropa, dengan tujuan untuk merebut gelar juara dunia kali ini.''

Yamal hadir di lapangan latihan Spanyol pada Minggu, meski ia belum ikut dalam sesi latihan bersama. Rasa takut tidak ada, rasa takut yang sempat muncul setelah mengalami cedera otot paha belakang. ''Saya masih ingat persis momen itu. Saya berdoa agar itu bukan cedera serius. Semoga hanya kram atau hal kecil saja, karena Piala Dunia sudah dekat.''

"Saya belum pernah mengalami cedera otot paha belakang sebelumnya, tapi tahu bahwa proses pemulihannya biasanya memakan waktu lama. Saya takut itu cedera serius. Saya juga takut melewatkan Piala Dunia," kata Yamal dengan jujur.

Yamal tidak merasakan kelelahan setelah musim yang panjang dan melelahkan. Winger kanan berbakat ini justru menantikan Piala Dunia. ''Secara mental, rasanya seolah-olah saya belum pernah bermain dalam pertandingan musim ini. Saya sangat antusias untuk melakukan debut saya di Piala Dunia. Saya sudah membayangkan ribuan kali bagaimana rasanya mengangkat trofi itu.''

Yamal baru berusia delapan belas tahun, tetapi terkadang merasa seperti pemain berpengalaman. ''Di dalam pikiran saya, rasanya seolah-olah saya sudah bermain selama sepuluh tahun. Namun, kenyataannya saya baru bermain di level ini selama tiga tahun. Baru empat tahun yang lalu saya masih bermain dengan teman-teman di lapangan kecil. Dan anak itu sekarang akan bermain di Piala Dunia. Bukankah itu aneh?''