Bintang Spanyol Lamine Yamal membuktikan dirinya sebagai bintang luar biasa di Piala Dunia 2026, setelah mencatatkan angka-angka serangan yang belum pernah tercatat sejak era legenda Nigeria Jay Okocha, sekaligus menegaskan bahwa bakat luar biasanya menulis babak baru dalam sejarah Piala Dunia.

Menurut jaringan statistik “Opta”, rata-rata dribel Yamal mencapai 12 dribel sukses setiap 90 menit selama turnamen ini, yang merupakan angka tertinggi bagi pemain yang tampil lebih dari 200 menit dalam satu edisi Piala Dunia sejak Okosha mencetak angka yang sama bersama Nigeria di Piala Dunia Prancis 1998.

Prestasi pemain berbakat asal Spanyol ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena Yamal, yang baru berusia 18 tahun, menjadi pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan dua rekor menakjubkan dalam satu pertandingan: melakukan lebih dari 10 sentuhan di dalam kotak penalti lawan (sejumlah 14 sentuhan), dan lebih dari 10 dribel sukses (sejumlah 10 dribel).

Penampilan ini mencerminkan kedewasaan yang luar biasa yang dimiliki sayap Barcelona ini meskipun usianya masih muda, di mana ia memadukan keberanian dalam duel satu lawan satu dengan kemampuan menembus barisan pertahanan lawan serta menciptakan ancaman langsung ke gawang lawan.

Angka-angka yang dicatat Yamal ini mengingatkan kita pada era keemasan para pemain yang mahir menggiring bola di Piala Dunia, dan menempatkannya sejajar dengan para bintang yang mampu membuat perbedaan sendirian. Seiring berlanjutnya turnamen ini, dunia menanti apa yang akan ditampilkan oleh “anak emas” Spanyol ini, yang kini menjadi kandidat kuat sebagai salah satu penemuan terkemuka di Piala Dunia 2026.