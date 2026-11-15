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Pemain muda berbakat Barcelona, Lamine Yamal, akan mengemban tanggung jawab lebih besar di tim nasionalnya setelah dipercaya mengenakan salah satu kostum paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. Winger remaja itu akan berganti dari nomor punggung 19 yang biasa dikenakannya untuk memimpin lini serang Spanyol dalam laga krusial melawan Inggris malam ini.

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Yamal mengambil alih nomor punggung 10 yang kosong

Menurut Marca, pemain sayap Barcelona itu mendapat nomor punggung 10 yang bergengsi untuk laga Nations League pada Minggu malam di Madrid. Nomor tersebut tersedia setelah pemakai biasanya, Dani Olmo, harus absen dari pemusatan latihan tim nasional kali ini karena cedera.

Yamal biasanya mengenakan nomor punggung 19 di tim nasional, tetapi ia absen saat Spanyol baru-baru ini mengalahkan Ceko karena masih dalam pemulihan dari masalah lutut. Dalam pertandingan itu, Victor Munoz dari Liverpool mengenakan nomor punggung 10. Namun, Munoz akan beralih ke nomor 19 saat menghadapi Inggris setelah Yamal dinyatakan siap kembali.

De la Fuente puji kebugaran Yamal jelang duel dua raksasa

Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente memastikan sebelum pertandingan bahwa penyerang remaja itu telah pulih dari masalah lututnya dan berada dalam “kondisi sempurna” untuk bermain. Sang pelatih diperkirakan akan memasukkan Yamal ke susunan pemain inti saat menjamu Inggris.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, De la Fuente menekankan kualitas yang akan tersaji dalam pertemuan dua kekuatan besar Eropa tersebut. “Ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa Anda saksikan di dunia saat ini, kalau bukan yang terbaik,” katanya kepada wartawan. “Saat ini, Inggris-Spanyol berada di puncak sepakbola dunia. Kedua tim ini tengah berada dalam periode terbaik mereka setelah sekian lama.”

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Spanyol kuasai Grup A3

Kembalinya Yamal menjadi tambahan kekuatan pada saat yang tepat bagi Spanyol, yang sudah mengendalikan persaingan di Grup A3 Nations League. Spanyol saat ini memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Inggris menjelang pertemuan pada Minggu.

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Spanyol membangun keunggulan itu pada fase grup sebelumnya lewat kemenangan 3-1 atas Inggris di Wembley. Mengulangi hasil tersebut di kandang sendiri di Madrid akan semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen.

Taruhan besar pada laga malam di Madrid

Semua mata akan tertuju kepada Yamal pada Minggu malam saat ia turun dengan nomor punggung 10 yang ikonik untuk menghadapi lawan papan atas, segera setelah pulih dari cedera. Dengan Olmo absen, pemain remaja itu langsung menghadapi ujian untuk memimpin lini serang Spanyol dan mempertahankan keunggulan tiga poin atas Inggris di Grup A3.