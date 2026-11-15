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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Lamine Yamal mendapat nomor punggung baru di timnas Spanyol saat bintang sensasional Barcelona itu bersiap memimpin Spanyol menghadapi Inggris

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Pemain muda berbakat Barcelona, Lamine Yamal, akan mengemban tanggung jawab lebih besar di tim nasionalnya setelah dipercaya mengenakan salah satu kostum paling bergengsi dalam sejarah sepak bola. Winger remaja itu akan berganti dari nomor punggung 19 yang biasa dikenakannya untuk memimpin lini serang Spanyol dalam laga krusial melawan Inggris malam ini.

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Yamal mengambil alih nomor punggung 10 yang kosong

Menurut Marca, pemain sayap Barcelona itu mendapat nomor punggung 10 yang bergengsi untuk laga Nations League pada Minggu malam di Madrid. Nomor tersebut tersedia setelah pemakai biasanya, Dani Olmo, harus absen dari pemusatan latihan tim nasional kali ini karena cedera.

Yamal biasanya mengenakan nomor punggung 19 di tim nasional, tetapi ia absen saat Spanyol baru-baru ini mengalahkan Ceko karena masih dalam pemulihan dari masalah lutut. Dalam pertandingan itu, Victor Munoz dari Liverpool mengenakan nomor punggung 10. Namun, Munoz akan beralih ke nomor 19 saat menghadapi Inggris setelah Yamal dinyatakan siap kembali.

De la Fuente puji kebugaran Yamal jelang duel dua raksasa

Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente memastikan sebelum pertandingan bahwa penyerang remaja itu telah pulih dari masalah lututnya dan berada dalam “kondisi sempurna” untuk bermain. Sang pelatih diperkirakan akan memasukkan Yamal ke susunan pemain inti saat menjamu Inggris.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, De la Fuente menekankan kualitas yang akan tersaji dalam pertemuan dua kekuatan besar Eropa tersebut. “Ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa Anda saksikan di dunia saat ini, kalau bukan yang terbaik,” katanya kepada wartawan. “Saat ini, Inggris-Spanyol berada di puncak sepakbola dunia. Kedua tim ini tengah berada dalam periode terbaik mereka setelah sekian lama.”

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Spanyol kuasai Grup A3

Kembalinya Yamal menjadi tambahan kekuatan pada saat yang tepat bagi Spanyol, yang sudah mengendalikan persaingan di Grup A3 Nations League. Spanyol saat ini memuncaki klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Inggris menjelang pertemuan pada Minggu.

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15 Nov 2026

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Spanyol membangun keunggulan itu pada fase grup sebelumnya lewat kemenangan 3-1 atas Inggris di Wembley. Mengulangi hasil tersebut di kandang sendiri di Madrid akan semakin mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen.

Taruhan besar pada laga malam di Madrid

Semua mata akan tertuju kepada Yamal pada Minggu malam saat ia turun dengan nomor punggung 10 yang ikonik untuk menghadapi lawan papan atas, segera setelah pulih dari cedera. Dengan Olmo absen, pemain remaja itu langsung menghadapi ujian untuk memimpin lini serang Spanyol dan mempertahankan keunggulan tiga poin atas Inggris di Grup A3.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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