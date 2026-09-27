Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, tak hanya berbicara tentang perkembangan timnya di bawah asuhan Hansi Flick, tetapi juga memberikan pujian khusus kepada pemain Mesir Hamza Abdel Karim, yang ia prediksi bakal memiliki masa depan cemerlang. Ia turut berbicara tentang Mohamed Salah dan timnas Mesir, sebelum akhirnya menentukan pilihannya soal pemain terbaik dalam sejarah sepak bola.

Yamal, dalam pernyataannya kepada program "Min Al-Qahira" yang disiarkan melalui kanal "On Sport", mengatakan bahwa Barcelona mengalami lonjakan pada musim ini dari sisi pemahaman dan keselarasan antarpemain, seraya menegaskan: "Kami bermain demi kepentingan tim, dan tujuan kami selalu adalah menang".

Mengenai keseimbangan antara menikmati permainan di dalam lapangan dan menjalankan instruksi Flick, ia menjelaskan: "Saya berusaha bermain seefektif mungkin, membuat perbedaan, dan memberikan semua yang saya miliki untuk tim, tetapi peran utama saya adalah menciptakan keseimbangan. Tim beradaptasi dengan kehadiran sejumlah pemain, dan setiap pemain istimewa dalam apa yang ia lakukan".









Pujian khusus untuk Hamza Abdel Karim

Yamal menunjukkan kekagumannya pada kemampuan Hamza Abdel Karim, seraya berkata: "Ia adalah seorang penyerang yang mencetak banyak gol, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, dan menanti masa depan yang cemerlang. Ia memiliki semua kualitas yang menjadikannya seorang penyerang hebat, dan ia akan mencetak banyak gol untuk tim".









Mengenai cara menjaga motivasi setelah meraih Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa, Yamal berkata: "Dengan ketenangan dan keinginan untuk meraih lebih banyak lagi, dan tidak ada seorang pun yang merasa bosan dengan kemenangan".

Soal kemungkinan meraih trofi Liga Champions, ia menambahkan: "Keberuntungan harus berpihak pada kami, dan kami harus bermain demi memenangi turnamen ini. Saya berharap bisa meraih gelar tersebut tahun ini".

Messi, Pele, atau Maradona?

Bintang Barcelona itu berbicara tentang timnas Mesir, seraya berkata: "Semua orang tahu bahwa Mesir memiliki pemain-pemain istimewa, dan saya menantikan level permainan seperti ini saat menghadapi Argentina. Timnas Mesir memiliki level teknis yang istimewa, bukan hanya dari segi fisik".

Yamal memuji Mohamed Salah, seraya menegaskan: "Mohamed Salah adalah pemain hebat dan sangat penting", sebelum menyampaikan pesan khusus kepada Hamza Abdel Karim, dengan mengatakan: "Ia memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menjadi seorang legenda".

Yamal menentukan pilihannya ketika ditanya tentang siapa yang terbaik dalam sejarah sepak bola antara Lionel Messi, Pele, dan Diego Maradona. Bintang Barcelona itu berkata: "Messi, dari apa yang saya lihat dan saksikan, saya akan memilih Messi dengan segala yang telah ia berikan dan segala yang ia berikan".



















