"Memar otot yang menyakitkan", yang dalam bahasa sehari-hari juga dikenal sebagai "tendangan kuda", sempat menimbulkan kekhawatiran besar di kubu Paris Saint-Germain menjelang laga spektakuler Liga Champions melawan FC Barcelona. Cedera itu pun secara tidak langsung membuka jalan bagi kembalinya Lucas Hernandez secara mengejutkan ke panggung terbesar sepakbola.

Pemain yang mengalami memar otot itu adalah Nuno Mendes. Bek kiri PSG tersebut cedera dalam pertandingan liga melawan Racing Strasbourg sehingga tak bisa tampil menghadapi tim Catalunya yang sangat diunggulkan itu. Posisi bek kiri menjadi sorotan khusus bagi PSG sebelum sepak mula. Siapa pun yang bermain di sana bakal berulang kali berhadapan dengan pemain istimewa, Lamine Yamal. Dalam beberapa pekan sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu telah membuktikan bahwa saat ini hampir tak ada tugas yang lebih sulit daripada menjaganya dalam duel satu lawan satu.

Pelatih PSG Luis Enrique pun harus mencari pengganti yang tepat bagi Mendes, yang pada 2025 berhasil meredam Yamal saat membela Portugal di Nations League. Media Prancis menjagokan Warren Zaire-Emery yang serbabisa untuk masuk susunan pemain utama. Lucas Digne juga menjadi kandidat, meski ia pernah menyebabkan penalti akibat tekel ceroboh terhadap Yamal dalam semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.

Namun, pada akhirnya bukan salah satu dari mereka yang terpilih. Tugas mengawal Yamal secara mengejutkan jatuh kepada Lucas Hernandez. Bagi mantan pemain Bayern itu, ini merupakan penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Champions dalam lebih dari satu setengah tahun. Menurut laporan media Prancis, ia baru mengetahui keputusan tersebut dua setengah jam sebelum sepak mula, saat pengarahan tim.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.45 OL

Cedera apa saja yang menyulitkan Lucas Hernandez?

Di musim keempatnya bersama PSG, Hernandez sebelumnya praktis hanya menjadi pilihan darurat. Semasa membela Bayern Munich, ia mengalami robek ligamen krusiat pada November 2022. Cedera itu masih membekapnya ketika ia meninggalkan Munich, dan ia kembali mengalami cedera yang sama pada Mei 2024. Setelah itu, menit bermainnya terus berkurang. Di posisi aslinya sebagai bek tengah, Hernandez sudah cukup lama berada di belakang Marquinhos, Willian Pacho, dan Ilya Zabarnyi dalam urutan pilihan PSG. Ia paling banter bersaing ketat dengan Lucas Beraldo untuk menjadi pilihan keempat.

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Karena itu, keputusan Luis Enrique pada Selasa untuk memberinya tugas yang barangkali paling berat di dunia sepakbola saat ini cukup mengejutkan. Yamal mengawali musim bersama FC Barcelona dengan penampilan yang membuat penggemar dan para pakar terpukau. Belakangan, hampir semua yang dilakukan pemain muda itu berhasil, sampai ia berhadapan dengan Lucas Hernandez. Sang bek membuat Lamine Yamal menampilkan apa yang mungkin menjadi permainan terburuknya musim ini. Yamal tak mampu memberi pengaruh besar dalam duel sengit di ibu kota Prancis itu.

Apa peran Lucas Hernandez dalam kemenangan 4-2 PSG atas Barca?

Justru Lucas Hernandez yang bersinar. Sundulan kerasnya menyambut sepak pojok membawa PSG unggul 2-1 dan membuatnya berperan penting dalam kemenangan kandang 4-2 sang juara bertahan yang disambut meriah. Memang, Lamine Yamal juga mencetak gol. Namun, gol itu baru terjadi setelah Hernandez ditarik keluar dan digantikan Zaire-Emery. "Ia pantas mendapatkannya karena energi dan kemampuannya untuk merasa puas serta tetap positif menjadikannya pemain penting bagi tim," kata pelatih PSG Luis Enrique setelah pertandingan mengenai pemain berusia 30 tahun itu.

Yamal juga merasakan betapa puas dan bahagianya Hernandez seusai mencetak gol. Setelah golnya, Hernandez berpapasan dengan lawannya itu dan menepuk bahunya seolah sambil lalu. Bintang Barca tersebut sama sekali tak menyukainya: ia melontarkan tatapan tajam kepada Hernandez, dan rekaman tatapan itu dalam versi gerak lambat langsung dijadikan meme di internet. Lucas Hernandez menanggapinya dengan senyum lebar yang membuat Yamal semakin kesal.

Bagi bintang PSG itu, momen tersebut menjadi penutup sempurna untuk malam yang hanya mungkin terjadi berkat memar otot Mendes. Mungkin pula masih akan ada malam-malam lain seperti itu bagi pemain yang kini berusia 30 tahun tersebut. Pasalnya, PSG harus membayar mahal kemenangan atas Barca.

Khvicha Kvaratskhelia mengalami robek ligamen krusiat dan mungkin absen hingga akhir musim. Ousmane Dembele harus meninggalkan lapangan setelah bermain hampir 20 menit akibat cedera otot, sementara kapten Marquinhos juga mungkin absen cukup lama karena cedera otot. Hernandez, yang semula hanya menjadi pilihan darurat, bisa kembali memainkan peran penting dalam beberapa pekan mendatang. Pada Selasa malam, ia telah menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan.



