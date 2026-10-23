"Memar otot yang menyakitkan", yang dalam bahasa sehari-hari juga dikenal sebagai "tendangan kuda", sempat menimbulkan kekhawatiran besar di Paris Saint-Germain menjelang pertandingan Liga Champions yang spektakuler melawan FC Barcelona. Cedera itu secara tidak langsung juga membuka jalan bagi kembalinya Lucas Hernandez ke panggung terbesar sepak bola secara mengejutkan.

Pemain yang mengalami memar akibat benturan itu adalah Nuno Mendes. Bek kiri PSG tersebut cedera dalam pertandingan liga melawan Racing Strasbourg sehingga tidak bisa tampil menghadapi tim asal Catalunya yang sangat diunggulkan itu. Posisi bek kiri menjadi perhatian khusus bagi PSG sebelum kick-off karena pemain di posisi itu akan berulang kali berhadapan dengan pemain istimewa, Lamine Yamal. Dalam beberapa pekan sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu telah membuktikan bahwa menjaganya satu lawan satu mungkin merupakan tugas paling berat saat ini.

Karena itu, pelatih PSG Luis Enrique harus mencari pengganti yang tepat bagi Mendes, yang pada 2025 pernah membuat Yamal tak berkutik di Nations League bersama Portugal. Media Prancis menyebut Warren Zaire-Emery yang serbabisa sebagai favorit untuk mengisi susunan pemain inti. Lucas Digne juga menjadi kandidat, meski ia pernah menyebabkan penalti akibat tekel ceroboh terhadap Yamal pada semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.

Pada akhirnya, bukan salah satu dari keduanya yang terpilih. Tugas mengawal Yamal secara mengejutkan jatuh kepada Lucas Hernandez. Bagi mantan pemain Bayern itu, ini merupakan penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Champions dalam lebih dari satu setengah tahun. Menurut laporan media Prancis, ia baru mengetahui keputusan tersebut dalam pertemuan tim dua setengah jam sebelum kick-off.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.45 OL

Cedera apa saja yang menyulitkan Lucas Hernandez?

Pada musim keempatnya bersama PSG, Hernandez sejauh ini sebenarnya hanya menjadi pilihan darurat. Saat masih membela Bayern, ia mengalami robekan ligamen silang pada November 2022. Ia meninggalkan Munich dengan cedera tersebut, lalu kembali mengalami cedera yang sama pada Mei 2024. Setelah itu, menit bermainnya terus berkurang. Di posisi aslinya sebagai bek tengah, Hernandez sudah cukup lama berada di belakang Marquinhos, Willian Pacho, dan Ilya Zabarnyi. Paling banter, ia bersaing ketat dengan Lucas Beraldo untuk menjadi pilihan keempat.

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Karena itu, keputusan pelatih Luis Enrique pada Selasa untuk memberinya tugas yang mungkin paling sulit di dunia sepak bola saat ini cukup mengejutkan. Yamal mengawali musim bersama FC Barcelona dengan penampilan yang membuat penggemar dan pengamat terpukau. Belakangan, hampir semua yang dilakukan pemain muda itu berhasil, sampai ia berhadapan dengan Lucas Hernandez. Sang bek membuat Lamine Yamal menampilkan apa yang mungkin menjadi permainan terburuknya musim ini. Yamal gagal meninggalkan jejaknya dalam duel sengit di ibu kota Prancis itu.

Apa peran Lucas Hernandez dalam kemenangan 4:2 PSG atas Barca?

Sebaliknya, Lucas Hernandez tampil gemilang. Sundulan kerasnya setelah sepak pojok mengubah skor menjadi 2:1 dan membuatnya berperan penting dalam kemenangan kandang 4:2 sang juara bertahan yang disambut meriah. Yamal memang juga mencetak gol, tetapi itu baru terjadi setelah Hernandez digantikan oleh Zaire-Emery. "Dia pantas mendapatkannya karena energi dan kemampuannya untuk merasa puas serta bersikap positif menjadikannya pemain penting bagi tim," kata pelatih PSG Luis Enrique setelah pertandingan tentang pemain berusia 30 tahun itu.

Yamal pun merasakan betapa puas dan bahagianya Hernandez setelah mencetak gol. Usai golnya, Hernandez berpapasan dengan pemain yang dijaganya itu dan menepuk bahunya seolah sambil lalu. Bintang Barca tersebut sama sekali tidak menyukainya: ia melontarkan tatapan tajam kepada Hernandez, yang versi gerak lambatnya langsung dijadikan meme di internet. Lucas Hernandez menanggapinya dengan senyum lebar yang membuat Yamal semakin kehilangan ketenangan.

Bagi bintang PSG itu, momen tersebut menjadi penutup sempurna untuk malam yang terjadi berkat cedera memar akibat benturan tadi. Mungkin akan ada lebih banyak malam seperti itu bagi pemain yang kini berusia 30 tahun tersebut. Pasalnya, PSG harus membayar mahal kemenangan atas Barca.

Khvicha Kvaratskhelia mengalami robekan ligamen silang dan mungkin akan absen hingga akhir musim. Ousmane Dembele harus meninggalkan lapangan setelah hampir 20 menit karena cedera otot, sementara kapten Marquinhos juga mungkin akan absen cukup lama akibat masalah otot. Hernandez, yang semula hanya menjadi pilihan darurat, bisa kembali memainkan peran penting dalam beberapa pekan mendatang. Pada Selasa malam, ia menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan.



