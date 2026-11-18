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Liga Sepak Bola Spanyol mengumumkan Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan Garcia, dan Arda Güler sebagai pemenang penghargaan LaLiga musim 2025-2026, yang memberikan apresiasi kepada sosok-sosok paling bersinar sepanjang musim lalu.

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Penghargaan tersebut akan diserahkan pada 28 Desember di Uni Emirat Arab, sebagai bagian dari rangkaian acara edisi ke-17 malam penghargaan "Beyond Developments Globe Soccer".

Acara itu akan mempertemukan deretan tokoh terkemuka sepak bola dunia, sekaligus menjadi panggung internasional untuk merayakan kontribusi para pemenang pada musim ketika Barcelona berhasil mempertahankan gelar juara LaLiga EA Sports.

Barcelona tidak hanya menjuarai LaLiga EA Sports musim lalu, tetapi juga mendominasi penghargaan individu. Lamine Yamal meraih gelar Pemain Terbaik, Hansi Flick dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik, dan Joan Garcia memenangi penghargaan Penyelamatan Terbaik, sehingga klub tersebut mengamankan tiga dari lima penghargaan musim 2025-2026.

Lamine Yamal akan menerima penghargaan Pemain Terbaik LaLiga EA Sports musim 2025-2026, yang diberikan bekerja sama dengan "EA Sports", setelah bintang Barcelona itu memainkan peran sentral dalam keberhasilan timnya merebut gelar juara. Ia menutup musim dengan torehan 16 gol dan 12 assist.

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Sementara itu, penghargaan Pelatih Terbaik LaLiga EA Sports musim 2025-2026 jatuh ke tangan Hansi Flick, yang membawa Barcelona menjuarai liga untuk musim kedua secara beruntun. Timnya mengakhiri musim dengan koleksi 94 poin sembari menjaga level performa yang tinggi dan konsisten sepanjang musim.

Carlos Espí akan dianugerahi penghargaan Pemain U-23 Terbaik LaLiga EA Sports musim 2025-2026. Penyerang berusia 20 tahun asal kota Valencia itu meninggalkan jejak yang mencolok pada musim pertamanya di kasta tertinggi, dengan mencetak 11 gol, 10 di antaranya dalam 13 pekan terakhir. Gol-golnya berperan krusial membantu Levante terhindar dari degradasi, sekaligus menempatkannya di antara 15 pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut.

Penghargaan Penyelamatan Terbaik musim ini akan diberikan kepada Joan Garcia sebagai apresiasi atas penyelamatan istimewanya dalam laga derbi melawan Espanyol. Garcia memuncaki hasil pemungutan suara akhir, mengungguli dua kandidat lainnya, Jan Oblak dan Unai Simón.