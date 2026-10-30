Seperti diungkap L'Equipe pada Jumat malam, Kylian Mbappe (Real Madrid), yang menempati posisi kedua dalam hasil keseluruhan, dan Lamine Yamal (FC Barcelona), yang berada di posisi ketiga, bahkan tidak masuk dalam 10 besar pilihan Manos Staramopoulos.

Karena itu, Mbappe dan Yamal tidak mendapat satu poin pun dari Yunani. Hal ini tentu sangat disayangkan, terutama bagi Mbappe, yang finis hanya 28 poin di belakang Harry Kane, pemenang Ballon d'Or yang baru dinobatkan.

Jurnalis Yunani yang memiliki hak suara itu menempatkan penyerang FC Bayern tersebut hanya di peringkat ketujuh. Cukup mengejutkan, ia menempatkan antara lain bek PSG Willian Pacho (peringkat ketiga) dan bek kiri Real Madrid Marc Cucurella (peringkat keempat) di atas Kane, juga Mbappe dan Yamal.

Ballon d'Or: Jurnalis asal Ukraina juga tidak memasukkan Mbappe ke 10 besar

Juri Ballon d'Or terdiri dari 100 jurnalis, masing-masing satu dari 100 negara dengan peringkat tertinggi dalam ranking FIFA. Setiap jurnalis menyusun 10 besar pilihannya dari 30 pemain yang dinominasikan. Para pemain itu mendapat 15 poin untuk peringkat pertama hingga satu poin untuk peringkat kesepuluh.

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Pilihan 10 besar lain yang mengejutkan datang dari jurnalis asal Ukraina. Igor Linnyk menempatkan Kane hanya di peringkat kesembilan dan Yamal di peringkat ketujuh. Sementara itu, Mbappe sama sekali tidak masuk dalam 10 besar pilihannya dan tidak mendapat poin. Sebaliknya, jurnalis Ukraina itu menempatkan, misalnya, bek berbakat Barcelona Pau Cubarsi di peringkat kedua.

Kane menerima Ballon d'Or dalam acara penganugerahan di London pada Senin malam. Di belakang Mbappe dan Yamal, Rodri (FC Barcelona) menempati peringkat keempat. Lionel Messi (Inter Miami), yang telah delapan kali memenangi penghargaan itu, kembali menempati peringkat kelima berkat penampilan gemilangnya bersama Argentina di Piala Dunia musim panas lalu.