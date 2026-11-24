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Tottenham Hotspur resmi mengamankan masa depan jangka panjang Luca Williams-Barnett setelah debutnya sebagai starter di Liga Primer yang gemilang memunculkan perbandingan dengan Lamine Yamal dari Barcelona. Lulusan akademi berusia 18 tahun itu menyepakati kontrak baru di Tottenham Hotspur Stadium setelah tampil sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris.

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Raksasa London utara amankan masa depan talenta muda

Tottenham bergerak cepat untuk mempertahankan salah satu aset paling berharganya dengan memberikan kontrak jangka panjang yang lebih baik kepada Williams-Barnett. Klub mengumumkan kabar itu pada Selasa, memastikan bahwa penggemar Tottenham sejak kecil tersebut memperpanjang masa baktinya di N17 setelah kontrak sebelumnya memasuki 18 bulan terakhir.

Langkah proaktif manajemen ini memastikan sang pemain muda akan tetap menjadi bagian penting dari proyek yang tengah dibangun di bawah arahan pelatih kepala De Zerbi. Kontrak baru tersebut merupakan penghargaan atas perkembangan pesatnya, setelah ia bergabung dengan akademi dari Luton Town pada 2018.

Meski sudah dikenal di kalangan sepak bola usia muda selama bertahun-tahun, peralihannya ke level senior ditangani dengan hati-hati. Setelah tampil singkat di Piala Carabao pada usia 16 tahun musim lalu, gelandang serang serbabisa itu belakangan membuktikan bahwa ia siap menghadapi tuntutan fisik dan taktik sepak bola kasta tertinggi setiap pekan.

Debut pemecah rekor memunculkan perbandingan dengan Yamal

Williams-Barnett benar-benar menarik perhatian dunia sepak bola saat Tottenham menang 2-0 atas Ipswich Town pada Sabtu. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter di Liga Primer, ia hanya membutuhkan 15 menit untuk mencetak gol, menjadikannya pencetak gol termuda Tottenham di Liga Primer sejak Gareth Bale melakukannya pada 2007.

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Ia tidak berhenti di sana. Williams-Barnett kemudian memberikan assist penting bagi Dominic Solanke untuk menggandakan keunggulan, melengkapi penampilan terbaiknya di laga itu yang membuat para pendukung tuan rumah berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah saat ia meninggalkan lapangan.

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Penampilannya begitu mengesankan hingga De Zerbi tidak ragu membandingkan pemain timnas Inggris U-19 itu dengan talenta muda Barcelona, Lamine Yamal. “Saya optimistis soal itu karena dia sangat percaya diri. Dia tahu semua kelebihannya, tetapi saya rasa dia memiliki keluarga yang sangat baik dan itu sangat penting bagi pemain seperti ini,” jelas De Zerbi kepada The media.

De Zerbi percaya kepada pemain akademi

Getty Images

Kepercayaan De Zerbi kepada sang pemain sudah terlihat bahkan sebelum pertandingan Sabtu dimulai, ketika ia meminta para pemain seniornya mendukung pemain yang akan menjalani debut itu. Sang pelatih mengungkapkan: “Saat saya mengumumkan susunan 11 pemain pertama kepada para pemain, saya berkata, ‘ingat pertandingan pertama kalian, debut kalian, dan bantu anak ini besok, karena dia bagian dari kita. Jika dia bermain bagus, peluang kita untuk memenangkan pertandingan lebih besar.’”

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Pemain berusia 18 tahun itu tampil menjawab tantangan, membenarkan kepercayaan staf pelatih kepadanya serta keputusan klub untuk mempercepat negosiasi kontrak barunya.

Setelah masa depannya dipastikan, Williams-Barnett diperkirakan akan memainkan peran penting saat Tottenham menghadapi jadwal pertandingan musim dingin yang padat. Kemampuannya bermain di berbagai posisi menyerang memberi De Zerbi fleksibilitas taktik, sementara statistiknya yang memecahkan rekor menunjukkan bahwa ia memiliki ketajaman penyelesaian akhir yang dibutuhkan di level tertinggi.